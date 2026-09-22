Vụ nữ sinh 17 tuổi đâm cô giáo ngay trong lớp học: Lời khai hé lộ động cơ gây án

Theo đó, vụ tấn công xảy ra vào ngày 11/9 tại trường THPT bang Dr. Gerson dos Santos Peres ở thành phố Cametá, bang Pará, Brazil.

Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy nữ sinh này đang đứng gần bàn giáo viên trong một không gian lớp học khá vắng vẻ. Ban đầu, em chỉ đứng nghịch tóc bình thường, nhưng sau đó đã bất ngờ rút ra một con dao săn và lao thẳng về phía cô giáo Betânia de Almeida Prestes.

May mắn là cô Almeida đã kịp thời né được nhát dao đầu tiên và lập tức tìm cách giằng co hung khí khỏi tay học sinh. Hai cô trò đã xảy ra vật lộn dữ dội ngay trong lớp, trong khi nữ sinh vẫn liên tục vung dao tấn công. Cảnh quay kết thúc khi giáo viên vùng chạy thoát thân ra ngoài, còn nữ sinh lăm lăm con dao đuổi theo sát nút.

Nữ sinh rút dao đâm cô giáo trong lớp học.

Lực lượng cảnh sát bang Pará nhanh chóng có mặt và bắt giữ nữ sinh lớp 12 ngay tại hiện trường. Do vẫn đang là trẻ vị thành niên nên danh tính của em được cơ quan chức năng giữ kín.

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi về động cơ gây án, nữ sinh thản nhiên khai rằng bản thân ra tay chỉ vì "không thích" cô giáo. Tuy nhiên, một người thân của nạn nhân tiết lộ, nguồn cơn thực sự của vụ bạo lực xảy ra ngay sau khi cô Almeida vừa hoàn tất việc chấm bài kiểm tra môn toán của nữ sinh này.

Về phần cô giáo de Almeida, ngay sau vụ tấn công, cô đã được đưa đến Bệnh viện Khu vực Cametá để cấp cứu, khâu vết thương và theo dõi sức khỏe. Rất may mắn, kết quả chụp CT xác định vết đâm không gây tổn thương đến các cơ quan nội tạng. Đến ngày 20/9, sức khỏe của cô đã ổn định và chính thức được xuất viện.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng đã thu giữ thành công hung khí gây án sau khi nữ sinh chỉ điểm nơi cất giấu con dao. Mẹ của nữ sinh cùng đại diện Hội đồng Bảo vệ Trẻ em địa phương đã được triệu tập để phối hợp xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật dành cho người chưa thành niên.

Hung khí thu được từ hiện trường. Ảnh: Cảnh sát Brazil

Nhận định về góc độ pháp lý, luật sư Thays Cruz tại Cametá cho biết, do hung thủ mới 17 tuổi nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự như cơ chế áp dụng với người trưởng thành. T

hay vào đó, hành vi này có thể bị xem xét xử lý như một dạng tội phạm vị thành niên mang tính chất tương đương với tội giết người chưa đạt, qua đó áp dụng các biện pháp giáo dục - xã hội. Xét trên mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xem xét áp dụng hình thức phạt hạn chế tự do đối với nữ sinh này.

Ngay sau khi sự việc bùng nổ, Công đoàn Công nhân Giáo dục Công lập bang Pará đã lên tiếng kịch liệt lên án vụ tấn công. Đại diện tổ chức kêu gọi cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng bạo lực nhắm vào đội ngũ giáo viên không chỉ là nỗi lo của ngành giáo dục mà đã trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội.