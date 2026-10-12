Vụ nữ blogger 33 tuổi ngã vách đá tử vong: Bằng chứng mới vạch trần lời khai giả mạo của người chồng

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2021, nữ blogger Zoë Snoeks (33 tuổi) cùng chồng là Joeri Janssen có chuyến dã ngoại tại khu vực núi đá Nadrin, Bỉ. Chuyến đi tưởng chừng êm đẹp đã kết thúc bằng một bi kịch khi Zoë rơi từ vách đá cao 30 m xuống sông Ourthe và tử vong tại chỗ.

Làm việc với cảnh sát vào thời điểm đó, Joeri khai rằng vợ anh đã bị trượt chân trong lúc cố gắng chụp một bức ảnh đẹp.

Người chồng khẳng định bản thân bị phân tâm vì phải trông hai con chó cưng nên không chứng kiến khoảnh khắc xảy ra tai nạn, đồng thời không nghe thấy bất kỳ tiếng thét hay âm thanh bất thường nào. Joeri từng quả quyết với cơ quan điều tra rằng sự việc diễn ra chưa đầy 5 giây, khi anh quay lại thì vợ đã biến mất và chỉ thấy bụi bay lên.

Zoë Snoeks và chồng, Joeri Janssen, trước khi cô bị rơi xuống vực. Ảnh: Instagram↵

Mới đây, Viện Kiểm sát Antwerp đã quyết định lật ngược vụ án sau khi hoàn tất quá trình điều tra bổ sung.

Tình tiết then chốt dẫn đến quyết định này là lời khai của một người đi bộ đường dài gần hiện trường, khẳng định đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ đúng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Kết quả thực nghiệm âm thanh của cảnh sát cũng kết luận tiếng kêu cứu ở vách đá hoàn toàn có thể nghe rõ trong bán kính xung quanh, qua đó cho thấy Joeri đã ngụy tạo lời khai.

Bên cạnh mâu thuẫn về âm thanh, cơ quan điều tra còn phát hiện hàng loạt điểm bất thường trong hành vi của người chồng.

Cụ thể, Joeri bị phát hiện đã cố tình xóa sạch hình ảnh và video trong điện thoại của vợ ngay sau khi cô tử vong, đồng thời liên hệ với chuyên gia công nghệ nhằm che giấu hành vi này. Anh cũng không gọi cấp cứu ngay lập tức, trong khi lộ trình di chuyển xuống chân núi để tiếp cận thi thể nạn nhân lại bị đánh giá là có nhiều điểm vô lý.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối cũng chỉ ra Joeri có phản ứng dối trá khi trả lời các câu hỏi về diễn biến cái chết của vợ.

Được biết, Zoë và Joeri quen biết nhau từ thời đi học trước khi kết hôn vào năm 2012. Ông Luc Snoeks, bố của nạn nhân, cho biết gia đình luôn nghi ngờ đây không phải là một tai nạn đơn thuần và tin rằng các bằng chứng mới sẽ đưa sự thật ra ánh sáng.

Hiện tại, Viện Kiểm sát Antwerp đã đề nghị đưa Joeri Janssen ra Tòa Đại hình để xét xử về tội Giết người. Hội đồng xét xử Turnhout sẽ đưa ra quyết định truy tố chính thức vào ngày 27/10. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Joeri vẫn tuyên bố thân chủ vô tội và cho rằng phía công tố đang dựa trên những suy đoán phiến diện.