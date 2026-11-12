Vụ nữ bệnh nhân rơi từ tầng 3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy: Công an xác định không có yếu tố bên ngoài tác động

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định đây là hành vi tự gây thương tích của người bệnh, không có dấu hiệu bị ai xô đẩy, ép buộc hay xúi giục.

Theo kết quả xác minh, chị V.T.T.T. (SN 1991) nhập viện chiều 11-11 để điều trị viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Trong thời gian điều trị, chị được mẹ ruột chăm sóc.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12-11, những người nuôi bệnh cùng phòng phát hiện chị T. rơi xuống đất và báo ngay cho bảo vệ bệnh viện. Đến 12 giờ 45 phút, chị được đưa đến Khoa Cấp cứu điều trị. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, chị bị đa chấn thương, chấn thương đầu nhẹ và kết quả chụp CT sọ não bình thường. Hiện chị tỉnh táo, có thể trao đổi với điều tra viên.

Làm việc với cơ quan Công an, các nhân chứng có mặt tại bệnh viện cho biết chị T. tự đi ra hành lang một mình, sau đó xảy ra sự việc, không có ai tác động. Chị T. cũng cho biết nguyên nhân xuất phát từ tâm lý của bản thân.

Qua xác minh, chị T. từng điều trị được chẩn đoán rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm, mất ngủ.

Cơ quan chức năng khẳng định đây là sự việc đơn lẻ, xuất phát từ tình trạng sức khỏe tâm lý của người bệnh. Người dân và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện yên tâm, không hoang mang trước thông tin này.