Hiện trường vụ cháy xe chở nhiên liệu tại tỉnh Giza, Ai Cập, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Từ những tuyến đường thiếu đèn tín hiệu, vỉa hè đến các vụ va chạm tàu hỏa nghiêm trọng, an toàn giao thông vẫn là bài toán lớn tại quốc gia đông dân nhất thế giới Arab.

Vụ nổ khiến 27 phương tiện cháy rụi

Vụ tai nạn xảy ra tối 25/11 trên tuyến đường vành đai Greater Cairo, đoạn qua khu Al-Warraq thuộc quận Imbabah, Giza. Đây là khu vực đông dân cư, tập trung nhiều lao động và nằm ở phía tây sông Nile.

Theo thông tin ban đầu, xe bồn chở sản phẩm dầu mỏ bị lật rồi bốc cháy, khiến ngọn lửa lan sang các phương tiện xung quanh. Công tố viên Ai Cập cho biết khoảng 27 ôtô và xe máy bị thiêu rụi. Lực lượng cứu hộ điều động 39 xe cứu thương, đưa người bị thương đến các bệnh viện gần đó.

Các thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ nổ có sự khác biệt. Truyền thông địa phương cho rằng tài xế xe bồn đánh lái tránh dây cáp điện cao thế rơi xuống đường. Tuy nhiên, theo Reuters, cơ quan công tố sau đó cho biết một ôtô đâm từ phía sau vào xe bồn, khiến phương tiện chở nhiên liệu lật và bốc cháy. Một nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ai Cập liên tiếp ghi nhận các tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chưa đầy ba tuần trước đó, một vụ va chạm tàu hỏa tại Giza khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 125 người bị thương, làm gia tăng sức ép yêu cầu chính phủ làm rõ trách nhiệm.

Hàng nghìn người chết vì tai nạn đường bộ

Ai Cập có dân số khoảng 120 triệu người và mạng lưới đường bộ rộng lớn, kết nối các đô thị đông dân, khu công nghiệp và vùng sa mạc. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nghiêm trọng.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê và Huy động Công chúng Ai Cập (CAPMAS), nước này ghi nhận 5.829 người tử vong do tai nạn đường bộ trong năm 2025, tăng 10,8% so với năm trước. Số người bị thương cũng tăng 10,7%, lên 84.553 trường hợp.

Thống kê trong giai đoạn 2019-2025, số người chết trên đường bộ Ai Cập lên tới 44.940, cùng hơn 476.000 người bị thương.

Người đi bộ là nhóm chịu rủi ro đặc biệt lớn. Năm 2025, có 2.132 người đi bộ thiệt mạng trong các vụ tai nạn, chiếm hơn một phần ba tổng số người chết. Trẻ em dưới 15 tuổi ghi nhận 1.580 trường hợp tử vong và hơn 29.000 người bị thương.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2020 cho thấy 97% đường phố Cairo không có đèn tín hiệu giao thông, trong khi 78% thiếu vỉa hè dành cho người đi bộ được phân định rõ ràng. Những hạn chế về hạ tầng, cùng tình trạng chạy quá tốc độ và việc thực thi luật giao thông chưa nghiêm, làm gia tăng nguy cơ va chạm.

Các con số cho thấy tai nạn đường bộ không chỉ là vấn đề của những vụ va chạm lớn hay xe chở nhiên liệu, mà còn ảnh hưởng thường xuyên đến người dân trong sinh hoạt hàng ngày.

Tai nạn đường sắt giảm nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu

Hệ thống đường sắt Ai Cập là một trong những mạng lưới lâu đời và lớn nhất khu vực, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng triệu người. Tuy nhiên, các vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra.

Theo CAPMAS, số vụ tai nạn tàu hỏa năm 2025 giảm 22,7%, còn 170 vụ, so với 220 vụ năm 2024. Các tai nạn liên quan đến hoạt động tàu chạy khiến 39 người chết và 139 người bị thương.

Ngoài ra, tai nạn xảy ra với người trên hoặc gần đường ray gây 491 trường hợp tử vong và 236 người bị thương. Đây là nhóm sự cố riêng, không được tính chung với tai nạn trong quá trình vận hành tàu.

Đầu tháng 11, hai đoàn tàu chở khách va chạm tại khu vực El-Ayyat, Giza, khiến 7 người thiệt mạng và 125 người bị thương. Theo điều tra ban đầu, đoàn tàu chạy từ Giza đến Fayoum đâm vào toa cuối của một đoàn tàu khác đang dừng trên cùng đường ray. Cơ quan công tố đã yêu cầu kiểm tra kỹ thuật hiện trường, toa tàu và đường ray để xác định nguyên nhân, cũng như khả năng xảy ra sai sót trong quy trình vận hành.

Trong lịch sử, Ai Cập từng trải qua nhiều thảm họa đường sắt. Vụ cháy tàu năm 2002, khi lửa lan qua bảy toa của một đoàn tàu chở khách đông đúc, khiến ít nhất 360 người thiệt mạng, vẫn là một trong những tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất nước này.

Đầu tư khủng, hiệu quả an toàn vẫn bị đặt dấu hỏi

Bộ Giao thông Ai Cập cho biết nước này đã chi khoảng 37 tỷ USD cho các dự án giao thông trong giai đoạn 2014-2024, bao gồm nâng cấp đường bộ và hiện đại hóa đường sắt.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn liên tiếp khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của những khoản đầu tư này, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn vận hành.

Sau vụ nổ xe bồn tại Giza, nhiều nghị sĩ và nhân vật công chúng Ai Cập yêu cầu chính phủ làm rõ trách nhiệm. Một số người kêu gọi nội các từ chức, trong khi các ý kiến khác cho rằng cần ưu tiên năng lực quản lý an toàn giao thông thay vì chỉ tập trung mở rộng hạ tầng. Cựu Ngoại trưởng Amr Moussa cảnh báo việc giám sát yếu kém và né tránh trách nhiệm có thể dẫn đến những thảm họa tiếp theo.

Abdel Moneim Imam, nghị sĩ và lãnh đạo đảng Công lý, nói rằng việc liên tục bỏ qua những thiếu sót và để tai nạn tái diễn mà không có cơ chế quy trách nhiệm thực chất sẽ khiến cuộc khủng hoảng kéo dài.

Vụ nổ trên cao tốc Giza cho thấy mức độ nguy hiểm của giao thông Ai Cập không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn ở khả năng một sự cố đơn lẻ có thể nhanh chóng biến thành thảm họa hàng loạt. Khi hàng nghìn người vẫn thiệt mạng mỗi năm trên đường bộ và các vụ tai nạn đường sắt tiếp tục gây thương vong, thách thức lớn nhất của Ai Cập là chuyển những khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ thành hệ thống giao thông thực sự an toàn cho người dân.