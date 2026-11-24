Nạn nhân thứ bảy tử vong là chị T.M.H. (SN 2002), được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Dù được các bác sĩ tập trung cứu chữa, chị H. đã không qua khỏi.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện sau khi nhận tin về vụ nổ và tiếp nhận 4 nạn nhân. Trong 3 người còn điều trị tại đây, hai bệnh nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Sức khỏe của cả hai có tiến triển và đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức ngoại. Bệnh nhân còn lại là một phụ nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng ngày, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện ưu tiên nhân lực, thuốc, máu và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị người bị thương. Với các ca nặng vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện tiếp nhận cần chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Y tế thăm hỏi người bị nạn sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HNM

Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi các nạn nhân, chia buồn với gia đình những người tử vong và đề nghị các bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo UBND phường Đống Đa, vụ nổ xảy ra tại khu vực tầng 1 nhà tập thể E4 Vĩnh Hồ, giáp phố Nguyễn Văn Tuyết, làm sập hai phòng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu khu tập thể E3, E4. Để bảo đảm an toàn, UBND TP Hà Nội đã bố trí căn hộ tại khu nhà ở tái định cư No06 Thượng Thanh, phường Việt Hưng, cho hơn 120 hộ dân thuộc diện di dời.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các nạn nhà ra ngoài hiện trường.

Trong ngày, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã hướng dẫn cư dân thu dọn giấy tờ, tài sản và vật dụng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ vận chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tối 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, căn nhà số 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, đang được cải tạo làm quán ăn. Cơ quan điều tra bước đầu xác định khí gas rò rỉ, hòa vào không khí và gặp nguồn nhiệt dẫn đến vụ nổ. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ nổ.