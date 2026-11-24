Công an TP Hà Nội vừa thông tin ban đầu vụ nổ xảy ra tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Khoảng 8 giờ ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội (CATP) nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc CATP.

Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ nổ phố Nguyễn Văn Tuyết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong hiện trường. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hiện, Chủ tịch UBND Thành phố đang chỉ đạo Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.