Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: HL

Sáng 24-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), ngay sau khi xảy ra vụ việc tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương có mặt, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng triển khai nhiệm vụ, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu người, hỗ trợ nhân dân và khắc phục hậu quả.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Nguyễn Đức Long.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, các lực lượng đã khẩn trương phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế, chính quyền địa phương, Công an phường tổ chức hỗ trợ người dân.

Từ việc tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ sơ cứu, vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế đến hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của nhân dân.

Tại hiện trường, hình ảnh những người chiến sĩ Công an khẩn trương tiếp cận khu vực đổ sập, tận tình hỗ trợ người dân, phối hợp cùng các lực lượng y tế và cứu hộ đã thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: CATP

Theo thông tin chính thức từ Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 8h5’ sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.