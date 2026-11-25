Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nạn nhân là T.M.H. (nữ, SN 2002). Khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Mặc dù đội ngũ y, bác sĩ đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai các biện pháp cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Các y, bác sĩ điều trị cho 1 nạn nhân trong vụ nổ. Ảnh: Nhật Anh/SGGPO

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 nạn nhân liên quan đến vụ nổ. Ngoài nạn nhân T.M.H, có 2 nạn nhân bị vết thương sọ não hở đã được phẫu thuật lấy dị vật. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai tiến triển tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức ngoại.

Ngoài ra còn có 1 nạn nhân nữ 78 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi phải, cũng đang được điều trị tích cực.

Như vậy, đến nay, vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết đã khiến 7 người tử vong và 9 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện.