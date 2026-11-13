Vụ nổ tại cửa hàng gas ở TP Hồ Chí Minh: 11 người bị thương, tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn

Hiện trường vụ nổ khí gas tại đường Bùi Văn Ba, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin cập nhật danh sách người bị nạn đến 14 giờ 35 phút cùng ngày, các trường hợp bị thương trong vụ nổ khí gas được đưa đến đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Danh sách các nạn nhân được đưa đến bệnh viện gồm: Huỳnh Th. S. (SN1970), Thiều Th. H. (SN 1981), Phan Chương Đ. L. (SN 1987), Châu H. Ph. (SN 1984), Ngô Th. H. (SN 1989), Phan Ng. B. (SN 1984), Nguyễn Th. H. Uyên (SN 1985), Nguyễn V. M. (SN 2009), Nguyễn M. Đ. (SN 1990), Dương V. Th. và Ngô V. Nh.

Công tác cứu hộ cứu nạn đưa các nạn nhân ra ngoài từ đống đổ nát. Ảnh: PC07

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.

Trước đó, lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo về vụ sập nhà tại các địa chỉ số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều đơn vị, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Hiện trường giải cứu người mắc kẹt trong căn nhà đổ sập.

Tại hiện trường, vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83 và 85 bị hư hỏng nặng. Gạch đá, vật liệu xây dựng văng ra mặt đường, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Trước đó, Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cũng có mặt chỉ huy lực lượng triển khai các phương án ứng cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập để mở đường tiếp cận các vị trí nghi có người mắc kẹt. Quá trình tìm kiếm được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho nạn nhân và lực lượng tham gia cứu hộ.

Nhiều bình ga nằm dưới đống đổ nát.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được nhiều người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục được triển khai tại hiện trường.