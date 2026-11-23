Chiều 23-11, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân N.M.C. đã tử vong lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

Ông N.M.C. (48 tuổi) là nạn nhân trong vụ nổ súng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (TP Đồng Nai) chiều ngày 17-11. Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân có vết thương ở sọ não, hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, thở máy, huyết áp không ổn định.

Sau gần một ngày điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại thần kinh, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn, tiên lượng xấu.

Đến nay, mặc dù được ê-kíp nỗ lực điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17-11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP Đồng Nai), ông Nguyễn Thanh Tuấn mang súng tự chế vào phòng làm việc, bắn vào vùng đầu ông N.M.C., Giám đốc công ty. Sau khi gây án, ông Tuấn cầm súng đe dọa nhân viên rồi bỏ trốn bằng xe máy. Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông Tuấn đã tử vong tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km. Ông Tuấn được xác định là đã tự sát.