Vụ nổ súng ở quán bida khiến 1 người chết: Công an đã bắt giữ 1 nghi phạm

Đuổi theo xe ô tô chở các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người chết, lực lượng chức năng đã bắt được 1 nghi phạm, 2 đối tượng còn lại nhanh chân lẩn trốn vào rừng.

Liên quan đến vụ xả súng tại 1 quán bida làm 2 người thương vong ở TP Kon Tum (Kon Tum), Công an tỉnh này đã vào cuộc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan truy xét đối tượng gây án, đồng thời trích xuất camera quan sát để xác định hung thủ.

Qua điều tra ban đầu, các nhân chứng nghe có 4 tiếng súng nổ, cơ quan công an cũng tìm thấy 3 vỏ đạn trước của tiệm và 1 vỏ đạn ngoài đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Zing.vn.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, sau khi gây ra vụ án mạng, một số nghi phạm đã điều khiển phương tiện ô tô bỏ trốn khỏi tỉnh Kon Tum theo Quốc lộ 24.

Khi vừa đến địa phận Quảng Ngãi thì chiếc ô tô này bị Công an huyện Sơn Hà chốt chặn vây bắt. Thấy công am, nhóm người này điều khiển xe quay đầu bỏ chạy vào rừng.

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, khi đến bìa rừng thuộc xã Sơn Ba thì xe bị lật, lực lượng chức năng ập đến bắt được 1 nghi phạm, 2 nghi phạm nhanh chân lẩn trốn. Tang vật mà các đối tượng bỏ lại trên xe có súng và cả lựu đạn.

Chiếc xe ô tô bị bỏ lại. Ảnh: CAND.

Cũng theo bà Hường, sau khi bắt được 1 nghi phạm, công an đã lấy lời khai ban đầu ngay tại hiện trường. Còn 2 đối tượng đang lẩn trốn trong rừng thuộc xã Sơn Ba, công an nhận định 2 tên này vẫn còn mang theo súng nên rất nguy hiểm.

Hiện, lực lượng vây bắt các đối tượng này lên trên 100 người gồm Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Ba Tơ, Công an huyện Sơn Hà và dân quân xã Sơn Ba và các xã lân cận.

Trước đó, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 11h ngày 27/3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và Lê Văn Xuân (36 tuổi), cùng trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) tới quán bida Khải Sơn, ở số 72, Lê Quý Đôn, TP Kon Tum (Kon Tum) chơi.

Tại đây, 1 đối tượng lạ mặt bước vào quán, dùng súng bắn liên tiếp khiến anh Cương tử vong tại chỗ, anh Xuân bị thương.

Bảo Khánh (T/h)