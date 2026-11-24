Ngày 24/11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ nổ bình ga kèm theo sập nhà tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển, phân loại nạn nhân về các bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hiện nay, các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nhiều xe cấp cứu được điều động tới hiện trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Để bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân được kịp thời, hiệu quả, tập trung cao nhất mọi nguồn lực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong và di chứng, Sở Y tế đề nghị, Giám đốc các bệnh viện nêu trên khẩn trương chỉ đạo, tập trung tối đa mọi nguồn lực cho công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.

Các bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện, hội chẩn liên khoa, liên viện đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động mời hội chẩn và đề nghị hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khi vượt quá khả năng. Sở Y tế sẵn sàng điều động, phối hợp để bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho người bệnh; bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và nhân lực thường trực cấp cứu 24/24 giờ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị, các bệnh viện thực hiện tốt công tác tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần đối với người bệnh và thân nhân người bệnh; rà soát, lập danh sách đầy đủ các nạn nhân đã tiếp nhận, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình sức khỏe người bệnh và báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, vào hồi 8 giờ, sau khi nhận được thông tin cấp cứu người bị nạn tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) với thông tin sơ bộ là nổ bình ga, sập nhà và trong nhà có người, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện: Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất và 8 giờ 20 phút đã có mặt ở hiện trường (9 xe cấp cứu với 36 cán bộ y tế).

Đến 8 giờ 25 phút, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Tính đến 9 giờ 35 phút cùng ngày, có 16 bệnh nhân trong đó 5 trường hợp tử vong. Đến 11 giờ 30 phút, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại hiện trường. Sở Y tế Hà Nội phân công 2 kíp ở lại hiện trường tiếp tục hỗ trợ lực lượng chức năng và các tổ cấp cứu khác làm nhiệm vụ điều trị tại bệnh viện.