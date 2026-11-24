Hiện trường vụ nổ khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội — khu vực lân cận phường Trung Liệt), khiến nhà cửa đổ sập và nhiều người bị thương. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng cho biết, tính đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, vụ nổ đã làm 2 người chết, 6 người bị thương. Số lượng nạn nhân và mức độ thiệt hại vẫn đang được tiếp tục xác minh.

Hiện trường vụ nổ khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội — khu vực lân cận phường Trung Liệt), khiến nhà cửa đổ sập và nhiều người bị thương. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ huy các lực lượng triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Công an thành phố đã huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chó nghiệp vụ, Cảnh sát giao thông; đồng thời phối hợp với các đơn vị y tế, quân đội phục vụ công tác tìm kiếm, cấp cứu nạn nhân.

Hiện trường vụ nổ lớn tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại hiện trường, một số căn nhà bị đổ sập sau vụ nổ, gạch đá, kính vỡ và vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào hồi 8 giờ 6 phút ngày 24/11, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ nổ tại khu vực số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết (khu nhà tập thể E3-E4), phường Đống Đa.

Nhiều xe cấp cứu được điều động tới hiện trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã điều động 10 phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 9, 10, 11 và 13 đến hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, các bệnh viện lân cận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị cấp cứu để phối hợp cứu chữa nạn nhân. Hiện công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.