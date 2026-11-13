Vụ nổ ở TP.HCM: 2 người tử vong

Theo Sở Y tế, ngay sau khi tiếp nhận tin báo lúc 10 giờ 59 phút cùng ngày về vụ sập nhà tại đường Bùi Văn Ba, Trung tâm Cấp cứu 115 đã điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 9 người bị nạn đến các cơ sở y tế.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, trường hợp nặng nhất là anh Nguyễn Minh Điền (sinh năm 1990), được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân bị bỏng 90% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng độ III, kèm bỏng đường hô hấp và suy hô hấp.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy kiểm tra tại hiện trường.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và nội soi khí quản. Hiện anh Điền đang được điều trị tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, tình trạng rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Một bệnh nhân khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy là anh Dương Văn Thìn (sinh năm 1993), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương vùng đầu, cột sống cổ và chân.

Bệnh nhân đang được chụp phim, hội chẩn để có hướng điều trị tiếp theo.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Trong đó, anh Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 2009) bị đa chấn thương. Trước đó, bệnh nhân được tìm thấy dưới đống đổ nát tại căn nhà xảy ra vụ nổ, sau đó chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Trường hợp còn lại là bà Huỳnh Thị Sen (sinh năm 1970), người bán trái cây dạo đi ngang qua khu vực xảy ra vụ nổ, bị vật cứng văng trúng đầu.

Hiện trường vụ sập nhà.

Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân bị dập não xuất huyết vùng trán phải, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải và tổn thương xuất huyết vùng trán nền hai bên. Bà Sen đã được khâu vết thương đầu, hiện tiếp tục được theo dõi và hội chẩn liên chuyên khoa.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, 4 người đang được điều trị gồm Phan Ngọc Bình (sinh năm 1984), Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1989), Phan Trương Đài Liễu (sinh năm 1987) và Châu Hoàng Phúc (sinh năm 1984).

Các bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, tay chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Còn Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đang điều trị cho bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên (sinh năm 1985), bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải và có vết thương ở cẳng chân phải.

Các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài 9 người đang điều trị, 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được xử trí và xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập.

Các bệnh nhân gồm Châu Như Quỳnh (sinh năm 2011), bị rách da bàn tay phải; Thiều Thị Hiền (sinh năm 1981), bị xây xát vùng mặt, tay chân, sưng nề vùng trán; Trần Vũ Phương (sinh năm 1987), bị xây xát bàn chân.

Hai trường hợp tử vong đều được xác định là tử vong ngoại viện.

Trong đó, một nam giới khoảng 50 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Dù các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Trường hợp còn lại là Vũ Tuấn Ngọc (sinh năm 1971), được lực lượng chức năng tìm thấy đã tử vong tại hiện trường và bàn giao cho Công an chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện liên quan phối hợp lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cấp cứu; huy động nhân lực, phương tiện và trang thiết bị để tiếp nhận, điều trị người bị nạn.

Các bệnh viện được yêu cầu tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, tổ chức hội chẩn và chuyển viện khi cần thiết. Vụ nổ xảy ra khoảng 11h ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Sức ép từ vụ nổ khiến căn nhà kinh doanh gas và một căn nhà liền kề đổ sập, các căn bên cạnh bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bê tông, mái tôn và đồ đạc văng ra mặt đường, vùi lấp xe máy, gây ùn tắc giao thông.

Theo thông tin từ địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người làm việc bên trong cửa hàng gas bị vùi dưới đống đổ nát. Lực lượng cảnh sát cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương triển khai tìm kiếm, đưa người bị thương ra ngoài.

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Công tác cứu nạn gặp khó khăn do mưa lớn vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phải đưa máy móc chuyên dụng vào đào bới, giải tỏa đống đổ nát.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và chính quyền địa phương đã đến hiện trường vụ sập nhà.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, đoàn công tác đến các bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục, đồng thời trao đổi với lãnh đạo bệnh viện về công tác cấp cứu, điều trị và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.