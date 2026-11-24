Chiều 24/11, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tổng số nạn nhân trong vụ nổ tại ngôi nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa có 16 nạn nhân. Trong đó 6 người tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

4 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (sinh từ năm 1948 đến năm 2002) bị đa chấn thương, chấn thương não và gãy liên mấu chuyển đùi phải.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị vết thương vùng đầu và vùng mặt.

Còn 4 nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội bị gãy xương đùi phải và đa vết thương phần mềm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các nạn nhân, hạn chế thấp nhất tử vong, những trường hợp nặng xin hội chẩn với bệnh viện tuyến trên.

Trước đó, vào sáng nay, sau khi nhận được thông tin cấp cứu người bị tai nạn hỏa hoạn tại địa chỉ 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa với thông tin sơ bộ là nổ bình gas, sập nhà và trong nhà có người, Sở Y tế Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện: Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội nhanh chóng điều xe cấp cứu gần nhất.

Tới 8h20 có 9 xe cấp cứu và 36 cán bộ y tế có mặt hiện trường. Khoảng 8h25 nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài, tính đến 13h00, có 16 bệnh nhân trong vụ nổ, trong đó 6 người tử vong, gồm:

1. V.T. L.P, SN 1986, tử vong ngoại viện

2. Đ.X.H, SN 1987, tử vong ngoại viện

3. T. T. K, SN 1970, tử vong ngoại viện

4. N.X.V, SN 1964, tử vong ngoại viện

5. B.V.S, SN 1984, tử vong ngoại viện

6. Không rõ tên, SN 1971, tử vong ngoại viện