Sau vụ nổ nghiêm trọng xảy ra trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội) sáng 24/11, bên cạnh những thông tin về công tác cứu nạn, cứu hộ và tình hình các nạn nhân, một số nội dung được đăng tải trên mạng xã hội cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Đáng chú ý là loạt video của Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1986), thường được biết đến với tên gọi Tuấn Tự Do, người sáng lập chuỗi nhà hàng Quán nhậu Tự do. Trong các đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, người này trực tiếp xuất hiện tại khu vực xảy ra vụ nổ, ghi hình, trò chuyện với những người có mặt và cập nhật tình hình xung quanh hiện trường.

Tuấn Tự Do đăng tải video cập nhật thông tin liên quan đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Theo nội dung các video, Tuấn Tự Do cho biết cơ sở kinh doanh của mình cũng nằm trên phố Nguyễn Văn Tuyết và chịu ảnh hưởng bởi việc lực lượng chức năng phong tỏa khu vực. Trưa 24/11, người này đăng tải thông tin cho biết nhà hàng vẫn an toàn, tuy nhiên có thể phải tạm nghỉ do khu vực bị phong tỏa.

Tuy nhiên, cách ghi hình và thể hiện trong những video tiếp theo khiến nhân vật này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong một số đoạn clip, Tuấn Tự Do vừa đi lại ghi hình, vừa trò chuyện với người dân và những người có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ. Đáng chú ý, khi nghe một người bảo vệ kể về vị trí nạn nhân bị văng ra sau vụ nổ, người này có phản ứng cười và nói: "Chú nói phét".

Hình ảnh Tuấn Tự Do cười nói tại hiện trường vụ nổ gây tranh cãi về cách làm nội dung.

Bên cạnh đó, cụm từ "đột nhập hiện trường" được chính Tuấn Tự Do sử dụng trong video cũng khiến người xem chú ý. Một số đoạn clip còn ghi lại cảnh người này giới thiệu hệ thống phòng cháy, chữa cháy và thiết bị khóa gas tại nhà hàng của mình.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, Tuấn Tự Do đã đăng tải liên tiếp nhiều video liên quan đến vụ việc. Việc một chủ cơ sở kinh doanh có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để cập nhật tình hình, thông báo hoạt động của nhà hàng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, cách thể hiện trong các video nói trên lại bị một bộ phận người xem đánh giá là thiếu tinh tế, không phù hợp với tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Nhiều bình luận cho rằng việc thông báo tình hình nhà hàng vẫn an toàn, đồng thời cung cấp thông tin để khách hàng nắm được là cần thiết. Dù vậy, việc liên tục ghi hình, trò chuyện với nhân chứng bằng thái độ cười nói tại khu vực vừa xảy ra vụ nổ khiến nội dung dễ tạo cảm giác người làm video đang tận dụng sự cố để thu hút sự chú ý.

Một số ý kiến khác đặt vấn đề về ranh giới giữa cung cấp thông tin và khai thác những sự kiện đang được dư luận quan tâm để tăng lượt xem, tương tác cho trang cá nhân. Trong bối cảnh vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhiều gia đình đang phải đối diện với mất mát, cách lựa chọn hình ảnh và ngôn từ của người làm nội dung càng cần được cân nhắc.

Loạt video liên quan đến vụ việc nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người xem.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Tuấn Tự Do gây tranh cãi bởi cách xuất hiện tại những sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước đó, trong vụ xô xát giữa bảo vệ quán Cường Dê NB và một nam thanh niên, người này cũng tìm đến địa điểm xảy ra sự việc để quay hàng loạt video. Những hình ảnh Tuấn Tự Do ghi hình, ăn uống tại quán rồi mang đồ về tiếp tục khiến cộng đồng mạng phản ứng. Một số ý kiến cho rằng cách khai thác sự việc của người này có phần quá đà, thiếu tiết chế.

Từ vụ xô xát trước đó đến vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết, việc liên tục xuất hiện tại những điểm nóng và sản xuất nhiều video về các sự việc gây chú ý khiến Tuấn Tự Do vấp phải những câu hỏi về cách làm nội dung. Cập nhật thông tin là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể lấy đó làm lý do để xem nhẹ bối cảnh và tính chất của sự việc.

Vụ việc tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều về cách những người sáng tạo nội dung khai thác các sự kiện nóng trên mạng xã hội. Đặc biệt, với những sự cố gây thiệt hại về người và tài sản, việc đăng tải thông tin, hình ảnh khi diễn biến chưa được xác minh đầy đủ có thể dẫn đến những cách hiểu sai lệch, đồng thời ảnh hưởng đến người liên quan.

Tranh cãi xoay quanh loạt video của Tuấn Tự Do cũng cho thấy áp lực về lượt xem, tương tác đang đặt ra những vấn đề về trách nhiệm của người làm nội dung. Việc cập nhật thông tin cần đi cùng sự kiểm chứng, thận trọng trong cách thể hiện và tôn trọng những người chịu ảnh hưởng bởi sự việc.

Video: Khẩn trương cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả vụ nổ bình ga trên phố Nguyễn Văn Tuyết | Nguồn: Tin tức HTV - Đài Hà Nội.