Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, động viên và kiểm tra tình hình cấp cứu nạn nhân vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội sáng 24/11, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nạn nhân là nữ, sinh năm 2002, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Theo Sở Y tế Hà Nội, khi được đưa vào bệnh viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, bị đa chấn thương. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, điều trị, bệnh nhân không qua khỏi.

Như vậy, vụ nổ khiến 7 người không qua khỏi và 9 người bị thương. Đến tối 24/11, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang điều trị 3 người, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 người và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 người.

Trước đó, khoảng 8h03 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông và tổ địa bàn được điều động đến hiện trường. Vụ nổ khiến một số cấu kiện công trình sập đổ.

Sở Y tế Hà Nội đã lập tức chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị và gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng kiểm tra tình hình tiếp nhận, cấp cứu các trường hợp bị thương trong vụ nổ.