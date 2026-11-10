Vụ nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 16 người thiệt mạng, 13 người bị thương

Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa thứ Hai tại nhà máy HABAS, thuộc thành phố Aliaga, tỉnh Izmir, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc kéo theo một đám cháy lớn, khiến 16 người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó có hai trường hợp bị thương nặng.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy gang thép Habas ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ali Ihsan Ciftci/IHA/AP

Thông tin trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công bố trong bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các.

Ông cho biết các cuộc điều tra tư pháp và hành chính đã được khởi động nhằm xác định nguyên nhân vụ nổ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân hoặc đơn vị liên quan.

“Nguyên nhân và hoàn cảnh của sự kiện bi thảm này, cũng như sự sơ suất của ai và ai phải chịu trách nhiệm, sẽ được làm sáng tỏ”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Thống đốc tỉnh Izmir, ông Suleyman Elban, cho biết vụ nổ xảy ra sau khi một cần cẩu rơi vào lò nung trong quá trình thay thế nồi hơi. Sự cố khiến nhà máy thép gần đó phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Theo ông Elban, vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 200 công nhân làm việc tại khu vực này, thấp hơn mức 300 người thường ngày do hoạt động sản xuất đã tạm dừng để phục vụ công việc thay thế nồi hơi.

Những hình ảnh do đài truyền hình NTV phát sóng ngay sau vụ việc cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát bên trong nhà máy, kèm theo một cột khói cao bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ.

Một số nhân chứng cho biết sức công phá của vụ nổ rất lớn, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Nuri Ali Ulker nói với hãng thông tấn nhà nước Anadolu rằng ông cảm nhận được mặt đất rung lắc mạnh. Trong khi đó, một nhân chứng khác tên Deniz Ulker cho biết tiếng nổ khiến ông tưởng rằng một trận động đất vừa xảy ra.

Các đội cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai để khống chế đám cháy, đồng thời tìm kiếm và hỗ trợ những người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và theo dõi sức khỏe.

Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek thông báo bốn công tố viên đã được chỉ định phụ trách điều tra vụ việc. Theo hãng thông tấn tư nhân Demiroren, 5 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ.

Đáng chú ý, thảm họa xảy ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà hoạt động môi trường đang tập trung tại Antalya, thành phố ven biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, để tham gia các cuộc đàm phán về những biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo thông tin trên website chính thức, nhà máy HABAS được thành lập năm 1987, với công suất sản xuất tối đa 4,5 triệu tấn thép mỗi năm.

Vụ nổ nghiêm trọng lần này đang đặt ra những câu hỏi về an toàn lao động và trách nhiệm của các bên liên quan tại cơ sở công nghiệp này.