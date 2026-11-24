Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h ngày 24/11, tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội.

Công an phường Đống Đa phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Đống Đa và các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ lớn.

Hiện trường vụ nổ ngổn ngang, một số công trình bị sập, mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Thông tin ban đầu cho thấy có người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ. Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.