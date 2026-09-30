Vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu MRPL ở Ấn Độ, khói đen bao trùm khu vực

Sự cố được ghi nhận vào thứ Tư tại khuôn viên MRPL. Tiếng nổ được cho là có thể nghe thấy từ khoảng cách vài kilomet, trong khi người dân tại Jokatte và Surathkal cho biết nhà cửa, cửa ra vào và cửa sổ rung lắc mạnh sau vụ việc.

Khói đen nhanh chóng bao phủ một phần bầu trời phía trên khu vực nhà máy.

Lực lượng cứu hỏa và các đội ứng phó khẩn cấp lập tức được điều động đến hiện trường.

Nhiều xe cứu hỏa từ Mangaluru được tăng cường để hỗ trợ công tác ứng phó, trong khi một số xe cứu thương cũng rời khỏi khuôn viên nhà máy.

Vụ nổ nhà máy lọc dầu MRPL ở Karnataka: Công tác ứng phó khẩn cấp đang được tiến hành, thông tin về thương vong đang được chờ đợi. Ảnh: The Hindu

Tiếng nổ cũng được nghe thấy gần sân bay Mangaluru

Âm thanh từ vụ việc được cho là đã vọng tới khu vực sân bay Mangaluru, nơi cửa sổ tại một văn phòng hành chính được ghi nhận rung chuyển sau tiếng nổ lớn.

Trước tình hình này, chính quyền quận yêu cầu các cơ quan chức năng tại sân bay kiểm tra những công trình và hạng mục quan trọng xung quanh khu vực để đề phòng ảnh hưởng từ sự cố.

Trong số các hạng mục được kiểm tra có hệ thống đèn tiếp cận chính xác loại I và các tuyến đường quanh sân bay, nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn hoạt động bình thường.

MRPL xác nhận có sự cố trong khuôn viên nhà máy

Các quan chức MRPL xác nhận một sự cố đã xảy ra bên trong khuôn viên nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm những thông tin ban đầu được công bố, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ chưa được xác định.

Thông tin về thương vong cũng chưa được cơ quan chức năng công bố ngay lập tức. Các đội cứu hộ và lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết.

Các bệnh viện được đặt trong trạng thái sẵn sàng

Ông Brijesh Chowta, Đại biểu Quốc hội đại diện khu vực Dakshina Kannada, cho biết đã liên lạc với các quan chức MRPL, ủy viên cảnh sát, chính quyền thị trấn Bajpe cùng Sở Cứu hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp để cập nhật tình hình.

Theo ông Chowta, các cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến và tập trung kiểm soát sự cố, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn và ứng phó khẩn cấp.

Để đề phòng khả năng có người bị thương, các bệnh viện lân cận đã được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương án cấp cứu. Ông Chowta cũng hủy các chương trình công cộng dự kiến tổ chức tại Belthangady và trực tiếp đến hiện trường để nắm tình hình.

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục xử lý sự cố, ông Chowta kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng và phối hợp với cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.