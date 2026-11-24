Chủ tịch TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội), tại hiện trường.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, khoảng hơn 8h sáng 24/11, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin về vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội).

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo cơ quan chức năng, sự cố nổ khí gas dẫn đến nguy cơ sập đổ công trình, gây thương vong cho những người ở bên trong khu vực bị ảnh hưởng bởi khí gas, cũng như người dân ở bên ngoài do áp lực từ vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an phường, UBND phường, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội để chỉ đạo công tác xử lý.

Lãnh đạo Công an thành phố và Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo Đại tá Hiếu, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận công trình đã bị đổ sập, có người mắc kẹt và nhiều người bị thương. Các lực lượng nhanh chóng triển khai tìm kiếm, tiếp cận và đưa 6 người bị thương ra ngoài, bàn giao cho cơ quan y tế cấp cứu. Trước đó, lực lượng y tế thành phố và y tế Công an thành phố cũng đã được huy động đến hiện trường để phối hợp xử lý.

Vụ việc khiến một nạn nhân bị mắc kẹt bên trong công trình. Dù được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận nhưng không qua khỏi. Một nạn nhân khác được phát hiện ở khu vực bên ngoài hiện trường.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân, tổ chức cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Thanh Hà)

Hiện, các lực lượng đang khẩn trương tiếp cận những khu vực còn lại của hiện trường để tìm kiếm người có thể mắc kẹt.

Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết thêm do công trình bị đổ sập nên lực lượng chức năng không thể sử dụng các thiết bị cơ giới để giải phóng hiện trường, tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến những người có thể còn mắc kẹt bên trong.

"Mặc dù thông tin ban đầu cho thấy không còn người bên trong khu vực đổ sập, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức tìm kiếm kỹ lưỡng", Đại tá Hiếu thông tin thêm.

Bên cạnh việc huy động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng khẩn trương điều động chó nghiệp vụ đến hiện trường.

Các lực lượng đang mở đường để chó nghiệp vụ tiếp cận những khu vực bên trong đống đổ nát, hỗ trợ tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt.

Theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong cập nhật từ bệnh viện và cơ quan chức năng, bước đầu xác định, vụ nổ khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương.