Vụ nổ làm sập nhà ở TP.HCM: Cứu 4 người mắc kẹt, tiếp tục tìm kiếm

Chiều 13/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ sập nhà tại các địa chỉ số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng và phương tiện đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC đã tìm kiếm, đưa được 4 người ra khỏi đống đổ nát sau vụ sập nhà ở TP.HCM.

Các lực lượng gồm Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, các Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Tại hiện trường, căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 bị hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng ra mặt đường Bùi Văn Ba, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trước đó, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cũng có mặt chỉ huy lực lượng triển khai các biện pháp cứu hộ.

Các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm người bị nạn.

Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di dời những mảng bê tông lớn chắn lối vào, tháo dỡ kết cấu đổ nát để mở đường tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. Đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được 4 người ra khỏi đống đổ nát an toàn. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Ngay sau khi nhận được tin điều động từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã khẩn trương điều xe cấp cứu cùng bác sĩ và điều dưỡng đến hiện trường vụ nổ để phối hợp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

Tại hiện trường, ê kíp y tế hỗ trợ chuyển 2 trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng, gồm một ca đa chấn thương và một ca chấn thương vùng chân.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 trường hợp bị thương. Trong đó, bệnh nhân H.T.S (sinh năm 1970) được theo dõi tổn thương nội sọ và đã chuyển đến Bệnh viện 115 để tiếp tục điều trị.

Clip: Công an TP.HCM đào bới đống đổ nát để tìm nạn nhân vụ nổ

Bệnh nhân C.N.Q (sinh năm 2011) bị rách da bàn tay phải, được khâu vết thương và cho về. Bệnh nhân T.T.H (sinh năm 1981) bị xây xát vùng mặt, tay, chân, sưng nề vùng trán. Sau khi được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang, bệnh nhân được cho về.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân T.V.P (sinh năm 1987), bị xây xát bàn chân, được xử lý vết thương và cho về.

Hiện, ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Nguyễn Thị Thập vẫn túc trực tại hiện trường để sẵn sàng hỗ trợ, cấp cứu người bị nạn cho đến khi công tác cứu nạn, cứu hộ kết thúc.

Từ sự cố trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định an toàn trong sử dụng khí gas để phòng ngừa cháy, nổ. Người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm định và còn hạn sử dụng; sử dụng bếp gas, dây dẫn và phụ kiện chính hãng, có thiết bị an toàn. Bình gas phải được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, không đặt trong phòng kín hoặc tầng hầm. Các thiết bị điện cần bố trí cách khu vực đặt bình gas tối thiểu 1,5m. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép hoặc sử dụng thiết bị không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng báo động, đưa mọi người đến nơi an toàn và khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn. Không sử dụng lửa, thiết bị phát sinh nhiệt, không bật/tắt công tắc điện hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas rò rỉ. Người dân cần mở cửa để thông thoáng không khí, rời khỏi khu vực nguy hiểm và gọi số 114 để được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ.