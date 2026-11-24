Chiều 24/11, Công an TP Hà Nội có thêm thông tin liên quan vụ nổ cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa xảy ra vào sáng cùng ngày.

Clip: Bên trong căn nhà xảy ra vụ nổ làm 6 người tử vong.

Vụ nổ xảy ra tại số nhà 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô và lực lượng y tế khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, vụ nổ khiến 6 người tử vong, nhiều người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, Công an Hà Nội xác định, căn nhà số 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ được xác định do khí gas rò rỉ, kết hợp với oxy trong không khí và gặp nguồn nhiệt thích hợp, dẫn đến cháy, nổ.

Ngoài 6 người tử vong, cảnh sát xác định nhiều nạn nhân bị thương.

Cùng ngày, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình người bị nạn sớm ổn định cuộc sống.

UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Hiện trường vụ việc.

Chiều nay, ngoài tiếp tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội huy động nhiều lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo đó, tại các khu tập thể E3, E4, các cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân thu dọn những vật dụng thiết yếu. Đồng thời, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và các gia đình gặp khó khăn khi di dời. Có khoảng 126 hộ dân được tổ chức di dời đến Khu tái định cư Thượng Thanh.