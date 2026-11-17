Kiểm tra thiết bị chữa cháy tại cơ sở kinh doanh gas ở xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau vụ nổ nghi liên quan đến rò rỉ khí gas làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến 2 người tử vong, 10 người bị thương, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), đặc biệt tại những địa điểm nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh.

Nhiều cơ sở nằm trong khu dân cư

Xã Tân Vĩnh Lộc là địa bàn vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động kinh doanh gas có quy mô và phương thức phân phối khá đa dạng. Trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 17/11, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc thông tin, địa phương hiện có 21 hộ kinh doanh gas. Những nguy cơ đáng lưu ý là rò rỉ tại bình chứa, van hoặc dây dẫn; việc sắp xếp, bảo quản bình không đúng quy cách, đặt gần nguồn nhiệt hoặc thiết bị điện. Xã đang tiếp tục rà soát, thống kê các điểm kinh doanh nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư để nắm đầy đủ tình hình.

Trong năm 2026, ở xã phát hiện một cá nhân sang chiết gas trái phép, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt 22,5 triệu đồng, điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ các cửa hàng kinh doanh chính thức mà còn có thể phát sinh từ hoạt động sang chiết tự phát.

Tại phường Nhiêu Lộc, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 17/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhiêu Lộc Lê Thành Quốc cho biết, các cơ sở kinh doanh gas đều nằm trong khu dân cư hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh. Hiện phường có 9 cơ sở kinh doanh LPG chai (khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai). Đặc điểm nhiều tuyến hẻm nhỏ, mật độ dân cư cao khiến công tác kiểm soát an toàn cần được chú trọng. Lực lượng chức năng thực hiện 9 lượt kiểm tra, xử phạt một đại lý gas 2 triệu đồng do vi phạm về hồ sơ phòng cháy, chữa cháy.

Mã QR đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm gas. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ đại lý gas Minh Quân tại số 602 đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc chia sẻ, ông kinh doanh gas 25 năm, chuyên cung cấp cho người dân tại địa phương và các khu vực lân cận như Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn... Cơ sở được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần; công an xã và công an khu vực thường xuyên kiểm tra.

Đại lý đã trang bị bình chữa cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, thoát nước và lối thoát hiểm; hồ sơ, phương án an toàn được thực hiện theo yêu cầu. Gas nhập về có mã nhận diện, tem nhãn của công ty cung cấp; những bình không bảo đảm thông tin nhận diện không được đại lý tiếp nhận.

Ghi nhận thực tế tại hai địa bàn trên cho thấy hoạt động kinh doanh gas có đặc điểm khác nhau nhưng đều tiềm ẩn nguy cơ khi cơ sở nằm gần nhà ở, khu dân cư. Điều kiện an toàn không chỉ được bảo đảm qua hồ sơ, trang thiết bị ban đầu mà còn phụ thuộc vào việc duy trì, kiểm tra thường xuyên trong suốt quá trình kinh doanh.

Tăng trách nhiệm quản lý tại cơ sở

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh gas, tập trung vào những cơ sở nằm xen cài trong khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công an Thành phố, Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và nạp LPG; chú trọng phát hiện, xử lý hoạt động sang chiết trái phép, kinh doanh không đủ điều kiện và sử dụng chai chứa khí, thiết bị không bảo đảm an toàn.

Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu được yêu cầu kiểm soát tổng lượng gas tồn chứa tại cửa hàng, không vượt quá 1.000 kg theo TCVN 6223:2017. Công tác rà soát ban đầu phải hoàn thành trong 15 ngày kể từ ngày ban hành công văn; kết quả và các vi phạm phát hiện được báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố thông qua Công an.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hơi gas nặng hơn không khí nên dễ tích tụ sát nền nhà, trong hố, rãnh và những nơi thiếu thông gió. Khí gas rò rỉ, hòa trộn với không khí có thể hình thành hỗn hợp dễ cháy, nổ. Nguồn phát sinh tia lửa hoặc ngọn lửa có thể kích hoạt vụ nổ với sức ép lớn, phá hủy tường, cửa và các công trình liền kề. Nguồn rò rỉ có thể xuất phát từ van bình, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối hoặc bếp gas.

Ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc nêu rõ, xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan rà soát cơ sở kinh doanh, kiểm tra nguồn gốc gas, việc bảo quản bình, van, dây dẫn, phương tiện chữa cháy và lối thoát nạn; đồng thời ngăn chặn hoạt động sang chiết trái phép.

Phường Nhiêu Lộc tập trung kiểm tra khu vực bảo quản bình gas, điều kiện thông thoáng, hệ thống điện, phương tiện chữa cháy và số lượng gas tồn trữ; yêu cầu khắc phục thiếu sót, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Các sản phẩm gas tại cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kinh doanh và sang chiết gas là ngành nghề có điều kiện, được quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí. Các cơ sở phải bảo đảm điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Quy định pháp luật cơ bản đã có nhưng khâu kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cần được thực hiện thường xuyên, thực chất hơn.

Chủ cơ sở phải duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình hoạt động, không chỉ hoàn thiện hồ sơ khi được cấp phép hoặc thẩm định ban đầu. Những cơ sở không bảo đảm an toàn, không khắc phục vi phạm cần bị xử lý nghiêm, kể cả đình chỉ hoạt động theo quy định.

Sau vụ nổ trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, chính quyền địa phương cần rà soát, nắm chắc số lượng cơ sở kinh doanh gas trong khu dân cư và kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn. Người dân cũng cần được hướng dẫn nhận diện nguy cơ, kịp thời phản ánh dấu hiệu tồn trữ, sang chiết gas trái phép.

Trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nếu đủ căn cứ xác định hành vi không tuân thủ quy định dẫn đến sự cố, cơ quan chức năng cần xem xét trách nhiệm hình sự theo pháp luật./.