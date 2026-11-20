Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, cho biết nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 đường Bùi Văn Ba đã tử vong tại bệnh viện lúc 7h22' ngày 19/11/2026.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h ngày 13/11/2026, khiến 2 người tử vong tại hiện trường và 9 người bị thương. Như vậy, đến nay vụ nổ đã khiến 3 người tử vong.

Video: Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ nổ.

Về thiệt hại tài sản, vụ nổ làm 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác sập một phần. Một số nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

Trong số 9 người bị thương, đến nay 7 người đã xuất viện, 2 người tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Sau vụ việc, chính quyền phường Tân Thuận đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân, gia đình bị ảnh hưởng với tổng số tiền 266 triệu đồng. Trong đó, 2 trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng/người; 9 người bị thương được hỗ trợ 17 triệu đồng/người. Riêng nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong sáng 19/11/2026, trước đó đã được hỗ trợ 23 triệu đồng. Địa phương sẽ tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Thông tin về nguyên nhân vụ việc, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TP Hồ Chí Minh), cho biết vụ nổ có dấu hiệu của hành vi sang chiết gas trái phép.

Trung tá Lê Tấn Châu cũng cho hay, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, thậm chí sẽ khởi tố hình sự đối với những cá nhân có liên quan.

PC07 khuyến cáo khóa van gas trước khi tắt bếp Trung tá Lê Tấn Châu khuyến cáo người dân cần khóa van bình gas trước khi tắt bếp, chờ ngọn lửa tắt rồi mới khóa núm điều khiển bếp. Cách làm này giúp hạn chế lượng khí gas tồn trong dây dẫn, giảm nguy cơ rò rỉ. Người dân cần thường xuyên kiểm tra bình gas, van điều áp, dây dẫn và các khớp nối; định kỳ kiểm tra hệ thống gas ít nhất mỗi tháng một lần, kịp thời thay thế bộ phận hư hỏng. Chỉ sử dụng bình gas có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn và niêm phong hợp lệ. Khi phát hiện mùi gas, cần cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu có thể tiếp cận an toàn, hãy khóa van bình gas, mở cửa bằng tay để khí thoát ra ngoài. Tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, đèn, quạt hoặc sử dụng thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa. Trường hợp mùi gas nồng nặc, nghe tiếng khí xì mạnh hoặc không thể khóa van an toàn, người dân cần sơ tán ngay, không cố tiếp cận xử lý. Khi đến nơi an toàn, gọi số 114 và thông báo cho đơn vị cung cấp gas để được hỗ trợ.