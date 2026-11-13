Vụ nổ kinh hoàng khiến nhiều căn nhà đổ sập: Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh, lúc 11h05' cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo xảy ra vụ nổ gây sập nhà tại địa chỉ số 81 - 83 - 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PC07 đã điều động nhiều lực lượng đến hiện trường ứng cứu, gồm Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Video: Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ nổ.

Vụ nổ khiến căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, hai căn nhà liền kề số 83 và 85 bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng tường, bê tông, mái tôn và vật dụng bên trong công trình bị phá hủy. Khu vực cửa hàng kinh doanh gas gần như bị san phẳng, chỉ còn lại những đống gạch đá, khung sắt biến dạng và vật dụng vương vãi.

Sức ép từ vụ nổ còn ảnh hưởng đến các nhà dân lân cận, khiến cửa kính vỡ, la phông bong tróc, nhiều vật dụng bên trong bị xáo trộn, hư hỏng. Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng PC07, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phong tỏa khu vực, triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Do nhiều mảng bê tông lớn chắn lối vào, che khuất các vị trí bên trong, cán bộ, chiến sĩ phải khẩn trương di dời các khối bê tông, tháo dỡ kết cấu đổ nát, dọn xà bần để mở đường tiếp cận những khu vực có khả năng có người mắc kẹt.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng cũng di dời nhiều bình gas loại lớn ra ngoài để làm mát, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ thứ cấp; đồng thời ngắt điện toàn khu vực và mở rộng phạm vi phong tỏa nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ, tập trung xử lý sự cố, bảo đảm an toàn khu vực và thực hiện các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Khoảng 16h45' cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường kiểm tra tình hình, nắm bắt công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ, tập trung xử lý sự cố, bảo đảm an toàn khu vực và thực hiện các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Đến hơn 18h ngày 13/11/2026, cơ quan chức năng xác định có 13 người bị thương trong vụ nổ. Công tác tìm kiếm cứu nạn và xử lý hiện trường vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ sập nhà.

Khuyến cáo an toàn khi sử dụng gas Từ sự cố trên, Phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn khi sử dụng khí gas. Theo đó, người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên hình dạng, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, niêm phong đúng quy định và bảo đảm khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng. Bếp gas và các phụ kiện phải là hàng chính hãng, có tính năng tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt; riêng bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp. Bình gas cần được đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, cách các thiết bị điện tối thiểu 1,5m; không đặt trong phòng hoặc hầm kín và tuyệt đối không sang chiết gas trái phép. Khi phát hiện rò rỉ gas, người dân cần nhanh chóng thông báo cho mọi người di chuyển đến nơi an toàn, khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn. Tuyệt đối không bật lửa, sử dụng điện thoại di động hoặc bật, tắt công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa gây cháy nổ. Người dân cần mở cửa để không khí lưu thông, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và gọi số 114 để thông báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ.