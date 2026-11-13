Vụ nổ kinh hoàng khiến nhiều căn nhà đổ sập: 13 người thương vong

Cụ thể, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do anh Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ.

Sức ép vụ nổ khiến căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba sập hoàn toàn; nhà số 83 sập một phần, nhà số 79 bị hư hỏng một phần. Ngoài ra, một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và nhiều xe mô tô bị hư hỏng.

Theo báo cáo, tính đến 18h ngày 13/11/2026, vụ việc khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 10 người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

Video: Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người mắc kẹt trong vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ gồm PC01, PC07 và PC09, Công an TP Hồ Chí Minh. Công an Thành phố huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ nổ.

Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan và hoàn tất hồ sơ chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để thụ lý theo thẩm quyền. VKSND khu vực 6 cũng được thông báo để phối hợp tham gia các hoạt động tố tụng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Tại đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố, bảo đảm an toàn khu vực và triển khai các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.