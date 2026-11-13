Vụ nổ khí gas trên địa bàn phường Tân Thuận: Hầu hết các nạn nhân đã ổn định, qua cơn nguy kịch

Người bệnh được chăm sóc và điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 6 nạn nhân; trong đó có 1 nạn nhân nam bị ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện; 1 phụ nữ 56 tuổi được theo dõi tổn thương nội sọ và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị. Các nạn nhân khác chủ yếu xây xát, được các bác sĩ xử lý và cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, tiếp nhận 4 nạn nhân (2 nam, 2 nữ) được xe cấp cứu ngoại viện chuyển đến. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám, xử trí vết thương, theo dõi sinh hiệu và chỉ định chụp CT sọ não cho cả 4 bệnh nhân. Kết quả bước đầu chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Một số trường hợp có tổn thương phần mềm, các phim X-quang được thực hiện chưa ghi nhận tổn thương xương.

Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, cả 4 bệnh nhân có sinh hiệu ổn định, tự thở khí trời, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc. Bệnh viện sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng người bệnh và chuyển viện khi có chỉ định.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo nhận 2 ca, trong đó 1 ca bỏng và 1 ca đa chấn thương. Bệnh nhân là anh N.M.Đ. (36 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp và thở oxi mask. Khoa đã đặt nội khí quản, thở máy, nội soi khí quản và chuyển đến khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị. TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân bị bỏng 90% độ 2, 3 toàn thân, 38% độ 3, bỏng hô hấp, tình trạng hiện tại rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Trường hợp thứ 2 là anh D.V.T. (33 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, thở oxymask, bị chấn thương đầu, cột sống cổ, chân. Khoa tiến hành chụp phim kiểm tra và hội chẩn, dự kiến sẽ chuyển Khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Chiều cùng ngày, UBND phường Tân Thuận (TPHCM) đã có thông tin về vụ nổ khí gas tại một cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn, khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, 4 người bị vùi lấp và 6 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh gas (đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TPHCM), do ông Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas chưa rõ nguyên nhân. Vụ nổ khiến 2 căn nhà bị sập hoàn toàn. Ngay sau vụ việc, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ nổ. Viện KSND khu vực 6 cũng được thông báo tham gia theo quy định. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 4 người bị vùi lấp. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, làm rõ.