Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 24/11, vụ nổ, sập nhà tại số 170 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến 16 người thương vong, trong đó 6 người tử vong, 10 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Huy động 9 xe cấp cứu, 36 cán bộ y tế đến hiện trường

Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn hỏa hoạn, nghi do nổ bình gas gây sập nhà và có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh cùng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội điều động phương tiện, nhân lực đến hiện trường.

Đến 8h20 cùng ngày, 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đã có mặt, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác sơ cứu, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân. Đến 8h25, nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khu vực đổ sập.

Trước tình hình còn người mắc kẹt, Sở Y tế tiếp tục bố trí 2 kíp cấp cứu ở lại hiện trường hỗ trợ lực lượng chức năng. Các tổ cấp cứu còn lại được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Phương Anh

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng ký văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội tập trung cao nhất nguồn lực cứu chữa nạn nhân.

Các bệnh viện được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật; bố trí những bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp điều trị.

Đối với các trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương, bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện; chủ động đề nghị bệnh viện tuyến trên, chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ khi vượt quá khả năng chuyên môn.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế duy trì thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh. Diễn biến sức khỏe của từng nạn nhân phải được cập nhật thường xuyên để báo cáo UBND thành phố.

Toàn bộ khu tập thể lân cận được cảnh báo nguy hiểm

Trao đổi với báo chí tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá đây là sự cố hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại lớn về người. Thành phố đang tập trung cao độ cho công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, nơi xảy ra sự cố vốn là khu tập thể cũ, chất lượng công trình đã xuống cấp, kết cấu yếu. Vụ nổ gây tác động trực tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu các công trình lân cận, khiến toàn bộ các căn hộ chung cư tại khu vực này đều rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Đến 14h ngày 24/11, số nạn nhân tử vong vụ nổ bình gas xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa (Hà Nội) đã lên 6 người. Ảnh: Lệ Hà

Trước nguy cơ mất an toàn, thành phố yêu cầu triển khai ngay phương án tạm cư đối với các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng, vận động người dân di dời đến nơi ở khác để bảo đảm an toàn.

"Bà con nhân dân cần vui lòng di dời sang nơi khác bởi hiện nay tất cả các căn hộ chung cư ở đây đều rất nguy hiểm. Thành phố sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ người dân", Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường, đồng thời rà soát mức độ ảnh hưởng của vụ nổ đối với các công trình xung quanh.