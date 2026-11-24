Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trước đó, khoảng 8h sáng, Trung tâm Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận tin báo về vụ nổ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã huy động tối đa phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ nổ.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, vụ nổ khí gas có sức ép lớn, gây nguy cơ đổ sập công trình, khiến người bên trong và khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Áp lực từ vụ nổ cũng có thể tác động đến những người ở bên ngoài khu vực xảy ra sự cố.

Người bị nạn được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với công an phường và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, tìm kiếm và cứu người bị nạn.

Nhiều nhà dân bị sức ép vụ nổ làm hư hại. Ảnh: Đ.H

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều kết cấu của khu nhà ven đường bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài. Một số hộ dân sinh sống quanh khu vực cho biết cửa kính nhà họ cũng bị vỡ do ảnh hưởng từ vụ nổ.

Các xe của lực lượng PCCC và CNCH tại hiện trường.

Phía bên ngoài được rào chắn hạn chế người dân đến gần.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng cho biết, 6 người bị thương đã được tiếp cận, đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn phát hiện một người mắc kẹt bên trong nhưng không qua khỏi. Thống kê ban đầu xác định vụ việc khiến 2 người tử vong do sức ép của vụ nổ khí gas.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ việc.

Thông tin thêm về tình hình các nạn nhân, lãnh đạo Cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, tính đến 9h35, đơn vị nắm được thông tin có 12 bệnh nhân liên quan đến vụ việc, trong đó lực lượng cấp cứu 115 đã tiếp cận 9 bệnh nhân.

Tình trạng ban đầu ghi nhận 4 bệnh nhân bị suy hô hấp, 3 bệnh nhân bị chấn thương và 1 người tử vong. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu, điều trị.