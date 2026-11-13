Vụ nổ gas ở TPHCM: Ghi nhận 14 nạn nhân, 2 người đàn ông tử vong

Bình gas được thu thập tại hiện trường. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP.HCM, vụ nổ bình gas làm sập nhà tại số 79 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, xảy ra ngày 13/11, khiến 14 người bị nạn. Trong đó, 2 người tử vong, 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 3 người đã được xử trí và xuất viện.

Hai trường hợp tử vong ngoại viện gồm một nam giới chưa xác định danh tính, khoảng 50 tuổi, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ tích cực hồi sức, bệnh nhân không qua khỏi, được xác định tử vong lúc 15h30.

Nạn nhân còn lại là ông V.T.N. (55 tuổi), được lực lượng cấp cứu 115 ghi nhận đã tử vong tại hiện trường. Thi thể được bàn giao cho công an, chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.M.Đ (36 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng 90% diện tích cơ thể, độ II-III, trong đó diện tích bỏng độ III chiếm 38%. Người bệnh còn bị bỏng đường hô hấp, suy hô hấp, phải đặt nội khí quản và thở máy.

Bệnh nhân đã được nội soi khí quản, hiện điều trị tại khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình. Tình trạng được đánh giá rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Một bệnh nhân khác là D.V.T. (33 tuổi) cũng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ và chân. Người bệnh đang được thực hiện các xét nghiệm hình ảnh, hội chẩn chuyên khoa, dự kiến chuyển đến khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục điều trị.

Một nạn nhân trong vụ nổ được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 13/11. Ảnh: Nguyên Hạnh.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai bệnh nhân được tiếp nhận, trong đó có N.K.K. (17 tuổi), bị đa chấn thương, được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Tân Hưng. Trường hợp còn lại là H.T.S. (56 tuổi), được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập với tổn thương nội sọ.

Bệnh viện đa khoa Khánh Hội tiếp nhận 4 bệnh nhân, gồm P.N.B. (42 tuổi), N.T.H. (37 tuổi), P.T.Đ.L. (39 tuổi) và C.H.P.(42 tuổi).

Các trường hợp này chủ yếu bị chấn thương vùng đầu, tay, chân và đa chấn thương. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường nội sọ.

Tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng, bệnh nhân N.T.H.N. (41 tuổi) bị đứt gân duỗi ngón 4-5 bàn chân phải, kèm vết thương cẳng chân phải.

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 4 người bị nạn. Trong đó, 3 bệnh nhân gồm C.N.Q. (15 tuổi), T.T.H. (45 tuổi) và T.V.P. (39 tuổi) bị các vết thương phần mềm, xây xát vùng mặt, tay, chân. Sau khi được xử trí, cả 3 đã xuất viện.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện liên quan huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, phối hợp lực lượng chức năng để bảo đảm công tác cứu nạn, cấp cứu và điều trị.

Các bệnh viện được yêu cầu tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe người bệnh, tổ chức hội chẩn và chuyển viện khi cần thiết. Tình hình điều trị tiếp tục được cập nhật, báo cáo về Sở Y tế.

Khoảng 10h ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas ở số 98 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, khiến 3 căn nhà liền kề đổ sập.

Vụ sập nhà kéo theo nhiều gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường Bùi Văn Ba, gây ùn ứ giao thông. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, căng dây cảnh báo và tổ chức phân luồng phương tiện.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại và thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.