Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 19/11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ xảy ra tại cửa hàng gas Sáu Lùn, số 84 đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận), khiến 3 người tử vong.

Theo Trung tá Châu, vụ nổ bước đầu được nhận định nghi xuất phát từ hoạt động sang chiết gas trái phép. Cơ quan chức năng đang điều tra, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM thông tin tại họp báo chiều 19/11. Ảnh: Phước Sáng

Sau vụ việc, Phòng PC07 đang triển khai rà soát, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn. Đơn vị sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM và UBND thành phố tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm và gas, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Về lâu dài, PC07 sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn đối với cơ sở kinh doanh gas trong khu dân cư. Trong đó, cơ quan chức năng tính toán phương án tăng cường các điều kiện an toàn hoặc không bố trí những cơ sở này trong khu dân cư nếu cần thiết.

Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ gas

Đại diện Công an TPHCM khuyến cáo, khi phát hiện mùi gas trong nhà, người dân cần bình tĩnh, hô hoán cảnh báo những người xung quanh và nhanh chóng mở cửa để tạo sự thông thoáng.

Đặc biệt, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, cắm rút phích điện, sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị có thể phát sinh tia lửa, nguồn nhiệt. Những thao tác này có thể kích hoạt cháy nổ khi khí gas tích tụ đến nồng độ nguy hiểm.

Nếu bảo đảm điều kiện an toàn, người dân mới tiếp cận bình gas hoặc thiết bị rò rỉ để khóa van. Trường hợp không thể tự xử lý, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ hoặc đơn vị cung cấp gas đến hỗ trợ.

Đối với thiết bị gas trong gia đình, PC07 lưu ý người dân thường xuyên kiểm tra vỏ bình, van bình, van điều áp, dây dẫn, khớp nối và bếp gas. Cần chú ý các dấu hiệu bình bị móp méo, rỉ sét, dây dẫn lão hóa, nứt vỡ hoặc bị chuột cắn.

Ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì họp báo chiều 19/11. Ảnh: Phước Sáng

Để kiểm tra rò rỉ, người dân có thể dùng nước xà phòng thoa lên dây dẫn và các khớp nối. Nếu xuất hiện bọt khí, đó có thể là dấu hiệu gas đang bị rò rỉ.

Một thói quen khác cần thay đổi là trình tự tắt bếp sau khi nấu ăn. Theo Thượng tá Châu, người dân phải khóa van bình gas trước, chờ lửa cháy hết rồi mới tắt nút vặn trên bếp. Không nên tắt bếp trước rồi mới khóa bình gas vì khí gas còn tồn đọng trong đường ống có thể rò rỉ, tích tụ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Đối với nhà trọ, nhà cho thuê và nhà ở đông người, PC07 khuyến cáo không đặt bình gas tại sảnh thang, cầu thang thoát nạn hoặc những nơi kín, thiếu thông gió.

Đặc biệt, người dân và các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không tự ý sang chiết, tích trữ gas. Với bình gas mini, cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên vẹn, đúng chủng loại và phù hợp với thiết bị sử dụng. Không mua, sử dụng bình bị phồng, móp méo, rỉ sét, không rõ xuất xứ hoặc đã qua sử dụng nhiều lần, nạp lại trái quy định.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sang chiết gas trái phép và vi phạm an toàn, PC07 đã công khai các kênh tiếp nhận thông tin. Người dân có thể phản ánh qua ứng dụng Help 114, đường dây nóng của Công an phường hoặc Công an TPHCM để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ tại cửa hàng gas Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, thông tin vụ nổ khí gas ngày 13/11 tại cửa hàng kinh doanh gas Sáu Lùn khiến 3 người tử vong. Nạn nhân thứ ba tử vong tại bệnh viện lúc 7h22 hôm nay (19/11). Ngoài ra, có 9 người bị thương, trong đó 2 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, 7 người đã được điều trị và xuất viện. Về thiệt hại tài sản, vụ nổ khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn nhà sập một phần. Nhiều nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; một số xe máy đã qua sử dụng cũng bị hư hỏng nặng.