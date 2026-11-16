Vụ nổ đại lý gas: Những nguyên tắc người dân cần biết để tránh thảm họa

Hai tiếng nổ lớn, khu dân cư chìm trong hỗn loạn

Những ngày sau vụ nổ, người dân sống quanh khu vực số 81 đường Bùi Văn Ba vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại thời khắc xảy ra sự việc.

Chị Hương, một người dân sống gần hiện trường, kể khoảng 11h05 ngày 13/11, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.

“Trước đó, một số hộ dân sát bên nghe tiếng xì gas chỉ vài giây. Ban đầu, mọi người nghĩ nổ bình điện vì khu vực bất ngờ mất điện. Khi chạy ra kiểm tra, ai cũng bàng hoàng khi biết đại lý gas phát nổ”, chị Hương kể.

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều căn nhà đổ sập, hư hỏng nặng.

Cũng sống gần hiện trường, cô Má vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại sức công phá của vụ nổ. Theo cô, sự việc xảy ra liên tiếp hai tiếng nổ lớn, nghi liên quan đến các bình gas loại lớn.

Sức ép từ vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh bị nứt tường, vỡ kính. Tại khu vực đối diện hẻm 98, mảnh kính từ một cửa hàng quần áo văng ra ngoài, khiến một phụ nữ bị thương, ngất xỉu tại chỗ.

Chỉ trong tích tắc, khu dân cư đông đúc trở nên hỗn loạn. Nhà cửa đổ nát, mái tôn, kính vỡ và nhiều vật dụng sinh hoạt văng tung tóe. Người dân hốt hoảng tìm kiếm người thân, hỗ trợ những người bị thương.

Theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, cửa hàng kinh doanh gas tại số 81 đường Bùi Văn Ba do ông Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 13 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Về tài sản, căn nhà số 81 và 79A bị sập hoàn toàn; căn số 83 sập một phần, căn số 79 hư hỏng một phần. Nhiều nhà dân lân cận bị tốc mái, bung la phông, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy bị vùi lấp hoặc hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Thuận đã triển khai cứu nạn, cứu hộ, phong tỏa hiện trường. Do khu vực còn nồng nặc mùi khí gas, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và sập đổ công trình, công tác tiếp cận được thực hiện thận trọng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp VKSND khu vực 6 điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và các vấn đề liên quan.

Lãnh đạo TP HCM đến hiện trưởng chỉ đạo ác đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ, tập trung xử lý sự cố.

Phát hiện mùi gas, tuyệt đối không bật công tắc điện

Từ vụ việc trên, Phòng PC07 Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn khi sử dụng khí gas.

Trước hết, người dân cần lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên hình dạng, đã được kiểm định, còn hạn sử dụng, niêm phong đúng quy định và bảo đảm khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng. Không sử dụng bình gas bị móp méo, hoen gỉ, hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường.

Bếp gas, dây dẫn, van điều áp và các phụ kiện phải bảo đảm chất lượng, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. Người dân nên ưu tiên sử dụng thiết bị có tính năng tự ngắt khi tắt lửa hoặc quá nhiệt; riêng bếp gas mini phải có van an toàn ngắt trực tiếp.

Người dân bàng hoàng sau vụ nổ.

Vị trí đặt bình gas cũng rất quan trọng. Bình phải được đặt thẳng đứng, ở nơi thông thoáng, cách các thiết bị điện tối thiểu 1,5m; không đặt trong phòng kín, tầng hầm hoặc nơi có nguy cơ tích tụ khí gas. Tuyệt đối không tự ý sang chiết gas trái phép.

Trong quá trình sử dụng, người dân cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van khóa và các mối nối để phát hiện dấu hiệu rò rỉ, hư hỏng. Sau khi nấu ăn, phải khóa van bình gas; không để bếp hoạt động khi không có người trông coi.

Đặc biệt, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghi ngờ rò rỉ, người dân tuyệt đối không bật lửa, hút thuốc, bật hoặc tắt công tắc điện, sử dụng thiết bị điện hay điện thoại di động ngay tại khu vực nghi có khí gas.** Những thao tác này có thể phát sinh tia lửa, dẫn đến cháy nổ.

Thay vào đó, cần nhanh chóng thông báo cho mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm; khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn, không cố tiếp cận khi nồng độ khí gas cao. Mở cửa để khí gas thoát ra tự nhiên nếu có thể thực hiện mà không phải đi sâu vào vùng nguy hiểm, sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Người dân cần gọi số 114 từ vị trí an toàn để thông báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ. Không tự ý quay lại khu vực có nguy cơ rò rỉ khí gas khi chưa được lực lượng chức năng xác nhận an toàn.

Vụ nổ trên là lời cảnh báo nghiêm khắc về những nguy cơ có thể xảy ra chỉ từ một sự cố rò rỉ khí gas. Việc lựa chọn bình gas bảo đảm chất lượng, kiểm tra thiết bị định kỳ và nắm vững kỹ năng xử lý tình huống không chỉ bảo vệ tài sản mà còn trực tiếp bảo vệ tính mạng của mỗi người và cộng đồng.