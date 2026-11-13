Vụ nổ cửa hàng kinh doanh gas tại TP Hồ Chí Minh: 2 người tử vong

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13-11, tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận do ông Cao Thế Hiển (sinh năm 1974, ngụ tại số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba, căn nhà số 83 Bùi Văn Ba bị sập một phần và nhà số 79 Bùi Văn Ba hư hỏng một phần. Một số căn nhà lân cận cũng bị ảnh hưởng như: Tốc mái, nứt tường, vỡ kính…

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi khu vực đổ sập. Ảnh: PC07

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương, tích cực tham gia cứu nạn cứu hộ, tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra hiện trường vụ nổ; đồng thời, đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và ngành y tế tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa, hỗ trợ tốt nhất cho các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh thăm hỏi nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: ANH HOÀNG

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.