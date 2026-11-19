Ngày 19/11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp.HCM, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận đã thông tin về tình hình thương vong và công tác hỗ trợ các nạn nhân trong vụ nổ khí gas xảy ra trên địa bàn.

Theo UBND phường Tân Thuận, khoảng 11h ngày 13/11, tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm (số 81 đường Bùi Văn Ba) xảy ra vụ nổ khí gas, chưa rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn tại vụ nổ sập nhà ở đường Bùi Văn Ba. Ảnh: Công an cung cấp/báo Thanh Niên.

Vụ nổ khiến 2 căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba sập hoàn toàn; 2 căn nhà số 83 và 85 sập một phần. Một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính, một số xe máy bị hư hỏng.

Tính đến 13h ngày 19/11, vụ nổ khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương.

Nạn nhân thứ 3 tử vong tại bệnh viện vào lúc 7h22 cùng ngày. Trong số những người bị thương, hiện có 2 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, 7 người đã xuất viện.

Báo Thanh Niên đưa tin, về công tác hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gia đình người tử vong, người bị thương và gia đình có nhà bị sập hiện là 266 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ Vì người nghèo của Tp.HCM hỗ trợ 50 triệu đồng; Quỹ Vì người nghèo của phường hỗ trợ 140 triệu đồng; nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân là 76 triệu đồng.

Cụ thể, 2 trường hợp tử vong được hỗ trợ 45 triệu đồng/trường hợp; 9 người bị thương được hỗ trợ 17 triệu đồng/người. Riêng trường hợp bị thương nặng, vừa tử vong sáng 19/11, được hỗ trợ 23 triệu đồng. Địa phương tiếp tục thực hiện việc chăm lo, hỗ trợ đối với trường hợp này.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, lãnh đạo Tp.HCM và đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng. Phường tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời chăm lo các gia đình và nạn nhân.

Đối với việc rà soát các cơ sở kinh doanh gas, địa phương xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn.

UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và quy định về kinh doanh, bán lẻ LPG. Đồng thời, tăng cường kiểm tra địa bàn, các cơ sở kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của phường.

Địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng Tp.HCM tiếp tục tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp quản lý; tăng cường quản lý an toàn đối với chai LPG, LPG chai, chai LPG mini và LPG chai mini lưu thông, sử dụng trên địa bàn.