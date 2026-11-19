Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM và lãnh đạo Thành phố triển khai rà soát các cơ sở kinh doanh gas, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, đơn vị nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường điều kiện an toàn PCCC tại những cửa hàng kinh doanh gas trong khu dân cư.

Trung tá Lê Tấn Châu thông tin về vụ việc

Để phòng ngừa sự cố, Trung tá Lê Tấn Châu khuyến cáo, khi phát hiện mùi gas, người dân cần giữ bình tĩnh, thông báo cho những người xung quanh và tìm cách mở cửa, tạo sự thông thoáng để hạn chế khí gas tích tụ. Tuyệt đối không bật, tắt thiết bị điện, cắm hoặc rút phích cắm vì có thể phát sinh tia lửa gây cháy, nổ. Nếu bảo đảm an toàn, có thể tiếp cận khóa van bình gas; trường hợp không đủ điều kiện an toàn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an, lực lượng PCCC&CNCH hoặc đơn vị cung cấp gas để được hỗ trợ.

Đối với quá trình sử dụng bếp gas, người dân cần thực hiện đúng quy trình: khóa van bình gas trước, chờ ngọn lửa cháy hết lượng gas còn lại trong đường ống rồi mới tắt bếp. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra tình trạng bình gas, van khóa, van điều áp, dây dẫn và các khớp nối. Chú ý phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như bình bị móp méo, gỉ sét, dây dẫn xuống cấp, nứt hỏng hoặc bị chuột cắn. Có thể sử dụng nước xà phòng bôi lên các vị trí nghi ngờ để kiểm tra; nếu xuất hiện bọt khí, cần cảnh giác nguy cơ rò rỉ gas và xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà

Thông tin thêm về hậu quả vụ việc, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chánh Văn phòng UBND phường Tân Thuận, cho biết đến 13h ngày 19/11, vụ nổ đã khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương. Trong số những người bị thương hiện còn 2 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện, 7 người đã xuất viện.

Vụ nổ cũng làm 2 căn nhà sập hoàn toàn, 2 căn khác bị sập một phần; nhiều nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính, một số phương tiện xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tổng cộng 266 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong, người bị thương và những hộ dân bị sập nhà.

CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nỗ lực cứu nạn người bị mắc kẹt

Liên quan công tác quản lý các cơ sở kinh doanh gas, UBND phường Tân Thuận đã ban hành văn bản chỉ đạo Công an phường, các bộ phận chuyên môn, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và các khu phố đẩy mạnh tuyên truyền quy định về PCCC&CNCH, cũng như các điều kiện trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Địa phương đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố tổ chức tổng rà soát, kiểm tra theo phân cấp, kiên quyết chấn chỉnh những nguy cơ mất an toàn.