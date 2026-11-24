Khoảng 8h05 phút sáng nay, ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết.

Đến 10h30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 đã tử vong bàn giao cho lực lượng y tế. Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 01 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Một người phụ nữ sinh sống trên tầng 2 của nhà E4 Trung Liệt (phường Đống Đa) cho biết thời điểm xảy ra sự việc, bà đang phơi quần áo ngoài ban công.

"Lúc ấy, tôi đang phơi quần áo, bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó, một quầng sáng lóe lên, cửa, kính và đồ đạc xung quanh bị hất văng", người phụ nữ kể lại.

Khung cửa sổ bị đổ sau vụ nổ. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo người này, sau vụ nổ, bà bị choáng váng và bủn rủn hết chân tay. Sau vài phút, bà mới lấy lại bình tĩnh để chạy vào nhà.

Còn theo bà Hoà (người dân sinh sống ở căn hộ tầng 3 nhà E4 Trung Liệt), hơn 8h cùng ngày, bà nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Nhà của người phụ nữ này ở trên tầng 3, các cửa kính vỡ, khung cửa văng khỏi bản lề sau vụ nổ.

"Một cửa hàng ở tầng 1, mặt phố Nguyễn Văn Tuyết hôm nay khai trương, không biết họ có hoạt động gì mà xảy ra vụ nổ lớn thế", bà Hoà nói.

Ông Đức chống tạm để cửa sổ không đổ xuống. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng sinh sống ở tầng 3 nhà E4, ông Chu Đức Tình, đang nhanh chóng dọn dẹp mảnh kính và chống lại khung cửa sổ bị đổ.

"Lúc ấy, tôi không kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy khung cửa sổ đổ xuống, bụi bay khắp căn hộ", ông Chu Đức Tình kể lại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuyết phục người dân ở nhà E4 đi xuống tầng 1. Ảnh: Đình Hiếu

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 8h sáng nay, tại phố Nguyễn Văn Tuyết xảy ra vụ nổ lớn. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện nhiều người bị thương, trong đó có những nạn nhân bị thương rất nặng.

Theo thông tin sơ bộ, lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đưa khoảng 11 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và xác minh nguyên nhân vụ việc.