'Vụ' nhóm chat nói xấu: Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh bị dừng biểu diễn, nộp phạt

Chiều 25/10, Ban tổ chức (BTC) Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông báo chính thức về hướng xử lý đối với hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, khép lại gần 2 tuần chờ đợi kể từ khi ồn ào nhóm chat nói xấu đồng nghiệp bùng lên trên mạng xã hội. Văn bản do ông Phạm Duy Khánh - Trưởng BTC cuộc thi ký tên.

Theo thông báo, BTC đã phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hải Phòng - nơi diễn ra đêm chung kết - và hội đồng ban giám khảo để rà soát, xác minh sự việc. Trong quá trình làm việc, BTC đã trực tiếp trao đổi với 2 người đẹp. Cả 2 đều đã công khai xin lỗi trên mạng xã hội vì nhắc đến người khác trong câu chuyện cá nhân.

Với Quỳnh Anh, BTC quyết định không tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Theo BTC, hình thức này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm chuẩn mực đối với người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Quỳnh Anh đồng thời phải nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bị tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 3 tháng. BTC cho biết quyết định nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của người giữ danh hiệu và nâng cao ý thức phát ngôn, ứng xử nơi công cộng. Cô cũng thực hiện nghĩa vụ nộp phạt nếu có quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

Thông báo không nêu cụ thể ngày quyết định có hiệu lực cũng như mức phạt tiền. BTC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý các nội dung liên quan; mọi quyết định thuộc thẩm quyền của BTC đều dựa trên quy chế cuộc thi và thông tin đã được kiểm chứng.

Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu Mỹ Anh. Ảnh: BTC

Ồn ào bắt đầu từ ngày 12/10, khoảng 10 ngày sau đêm chung kết tổ chức tại Hải Phòng tối 2/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp màn hình được cho là trích từ một nhóm trò chuyện riêng. Nội dung có những lời chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi như hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng. Tài khoản của Quỳnh Anh và Mỹ Anh được cho là có mặt trong nhóm.

Tối 12/10, BTC thông báo đã tiếp nhận phản hồi và bắt đầu rà soát. Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi trong đêm trong khi tối 13/10, Quỳnh Anh mới phản hồi, hứa sẽ sửa những điều chưa phù hợp. Ngày 15/10, tại buổi gặp gỡ truyền thông của top 5, 2 người đẹp trực tiếp xin lỗi Hồng Đăng. Tuy vậy, đoạn video ghi lại khoảnh khắc này tiếp tục bị nhiều người dùng mạng nhận xét là gượng gạo.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, cao 1,75 m, từng là Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Trịnh Mỹ Anh năm nay 23 tuổi, từng giành danh hiệu Miss Earth Water tại Miss Earth 2025. Cả hai cùng đến từ Hà Nội.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026:

(Video: MUVN)