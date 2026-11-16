Vụ nhiều người nhập viện ở Quảng Ngãi: Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong các mẫu bánh mì

Ngày 16/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Theo đó, qua phân tích mẫu bánh mì lấy tại các cơ sở trên cho thấy có nhiều mẫu có vi khuẩn Salmonella.

Một trong 22 trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng bánh mì tại Quảng Ngãi.

Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa những vụ việc tương tự.

Theo các bác sỹ, vi khuẩn Salmonella dạng hình que, di động bằng tiên mao (roi) quanh thân. Nguồn nhiễm vi khuẩn này do ăn phải thực phẩm chưa nấu chín kỹ hoặc bị ô nhiễm (thịt, trứng, sữa, rau củ) hoặc uống nước nhiễm phân, hoặc không rửa tay sau khi tiếp xúc với động vật.

Trước đó, từ ngày 3 - 7/11, ba bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 22 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại bốn điểm bán: Bánh mì que Ông Bảy, bánh mì Bà Thu, bánh mì Bà Hà và bánh mì Bà Đô.

Các bệnh nhân sau khi ăn bánh mì thì xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt và phải đến bệnh viện điều trị.

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Trong các mẫu thực phẩm, chả bò, bơ, nước chan, chà bông và nước sốt đều phát hiện Salmonella spp.

Đáng chú ý, mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus. Đồng thời, phát hiện chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu khác cũng ghi nhận vi khuẩn Bacillus cereus và Escherichia coli.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que Ông Bảy chưa tách biệt với nhà vệ sinh. Một số điểm bán khác chưa chứng minh được đầy đủ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức an toàn thực phẩm và sức khỏe người chế biến.