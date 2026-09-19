Vụ nhánh cây rơi trúng vợ chồng ở TP.HCM: Tình hình sức khỏe người vợ

Bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín 1/3 dưới xương mác phải kèm nhiều chấn thương khác. Ảnh: BVCC.

Ngày 19/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho bà D.T.T. (57 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân trong vụ cây xanh ngã đè người đi đường xảy ra trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 ngày 18/9, người dân báo tin một cây xanh tại khu vực trước trạm xe buýt của Trường Đại học Sư phạm, số 290 An Dương Vương, bất ngờ gãy nhánh, gây tai nạn cho người đi đường.

Nhánh cây lớn rơi trúng xe buýt biển số 50E-653.XX do ông L.A.T. (49 tuổi) điều khiển. Sau đó, nhánh cây văng xuống đường, trúng xe máy biển số 90B2-498.XX do ông L.V.D. (59 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, chở vợ là bà T.

Vụ việc khiến vợ chồng ông D. bị thương. Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Ông D. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không qua khỏi. Bà T. được chuyển đến Bệnh viện An Bình điều trị.

Do tình trạng chấn thương phức tạp, gia đình xin chuyển bà T. đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 23h40 cùng ngày, bệnh nhân được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bà T. tỉnh, sinh hiệu ổn định nhưng tiếp xúc hơi chậm. Bệnh nhân bị sưng nề, biến dạng cổ tay và cẳng chân phải, đau nhiều vùng cột sống ngực và mạn sườn. Điểm Glasgow lúc nhập viện là 14.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Đoàn Khắc Di, Phó khoa Chấn thương Sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trước đó, bà đã được xử trí tại bệnh viện tuyến trước và nẹp cẳng chân.

Tại Chợ Rẫy, các bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng, chụp CT sọ não, CT lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Bác sĩ Lê Đoàn Khắc Di thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tụ một lượng máu nhỏ dọc liềm não, gãy lún thân đốt sống T6, gãy xương sườn số 3-6 bên phải và xẹp một phần thùy dưới hai phổi.

Ngoài ra, bà T. còn bị gãy kín 1/3 dưới xương mác phải và gãy chỏm đốt gần ngón III bàn chân phải.

Các bác sĩ đã nẹp bột cẳng bàn chân phải cho bệnh nhân, đồng thời chuyển bà đến Khoa Chấn thương Sọ não để tiếp tục theo dõi tổn thương sọ não và điều trị các chấn thương kèm theo.

Bệnh viện cũng hội chẩn với các chuyên khoa liên quan như Ngoại lồng ngực, Ngoại thần kinh để thống nhất hướng điều trị.

Theo bác sĩ Duy, hiện tình trạng bệnh nhân có cải thiện. Bà tỉnh, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, do có nhiều tổn thương phối hợp, bệnh nhân vẫn được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND phường Chợ Quán cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có mưa lớn kèm gió mạnh. Sau tai nạn, lãnh đạo phường đến Bệnh viện An Bình thăm hỏi, động viên bà T. và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

UBND phường Chợ Quán cho biết sẽ phối hợp Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM rà soát, kiểm tra tình trạng cây xanh trên địa bàn, đồng thời có phương án cắt tỉa nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.