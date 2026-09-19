Vụ nhánh cây rơi khiến 1 người đi xe máy tử vong: Nguy cơ từ nhiều cây già cỗi

Trưa 19-9, ghi nhận tại hiện trường vụ nhánh cây lớn gãy, rơi trúng xe máy khiến một người tử vong trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM), các đơn vị chức năng tiến hành cắt bỏ những nhánh cây còn không ổn định, có nguy cơ tiếp tục gãy rơi, đồng thời thu dọn cành cây, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực.

Trước đó, tối 18-9, nhánh cây rơi trúng một xe buýt rồi văng xuống đường, trúng hai vợ chồng đi xe máy. Người chồng bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cắt bỏ các nhánh cây không ổn định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP tại hiện trường, ông Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM - Sở Xây dựng, cho biết một trong những khó khăn lớn hiện nay trong công tác quản lý cây xanh đô thị là tình trạng nhiều cây đã già cỗi, trong đó có những hệ thống cây được trồng tập trung trong cùng một thời kỳ.

Theo ông Lê Văn Tấn, do được trồng trong khoảng thời gian tương đối đồng loạt nên quá trình già hóa của cây cũng diễn ra gần như cùng lúc. Vì thế, không thể cùng lúc đốn hạ, thay thế toàn bộ số cây già cỗi mà phải thực hiện từng bước, vừa đảm bảo an toàn vừa hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

“Các cây phải được cắt tỉa, đốn hạ và thay thế dần. Nếu làm cùng một lúc thì cảnh quan đô thị sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Lê Văn Tấn cho biết.

Công ty Công viên Cây xanh cắt bỏ các nhánh cây không ổn định còn lại và thu dọn hiện trường. ﻿Ảnh: QUỐC HÙNG

Đáng chú ý, nguy cơ gãy, tét nhánh ở những cây già cỗi không phải lúc nào cũng có thể nhận biết bằng mắt thường.

Theo ông Tấn, cây bị sâu bệnh thường có dấu hiệu để phát hiện, trong khi với cây già, phần nguy hiểm có thể nằm bên trong các nhánh lớn.

Vì vậy, ngay cả việc leo lên kiểm tra trực tiếp hoặc sử dụng thiết bị siêu âm cũng chưa chắc phát hiện được điểm mất liên kết giữa các thớ gỗ.

Khu vực cây gãy nhánh trước Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Với cây xanh đô thị, sự mất liên kết bên trong các nhánh có thể khiến nhánh cây gãy bất ngờ, rất khó dự đoán chính xác thời điểm xảy ra.

“Công tác đốn hạ, thay thế cây già cỗi cũng gặp nhiều trở ngại do điều kiện hạ tầng đô thị. Trước đây, Công ty Công viên Cây xanh từng đầu tư xe chuyên dụng để xử lý gốc cây, với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thiết bị này chủ yếu phù hợp với khu vực công viên, nơi nền đất mềm và ít vướng công trình ngầm. Khi đưa ra đường phố, việc sử dụng máy móc gặp nhiều hạn chế do bên dưới lòng đường có hệ thống điện, cấp thoát nước, tưới cây, bê tông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Vì vậy, nhiều công đoạn vẫn phải thực hiện thủ công, khiến thời gian xử lý kéo dài; có trường hợp đốn một cây già phải mất khoảng 3 ngày”- ông Tấn cho hay.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước đó, lúc 18 giờ 25 phút ngày 18-9, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương bất ngờ tét, rơi xuống đường. Nhánh cây rơi trúng một xe buýt đang lưu thông rồi văng xuống, trúng hai vợ chồng đi xe máy.

Cú va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Người chồng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Người vợ bị thương, được đưa đến Bệnh viện An Bình để theo dõi, điều trị.

Đến trưa 19-9, lực lượng chức năng tiếp tục cắt bỏ các nhánh cây không ổn định còn lại và thu dọn hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua khu vực.