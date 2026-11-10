Vụ nhận hối lộ tại Sở Y tế Hà Nội: Viện kiểm sát đề nghị chuyển tội danh đối với một bị cáo

Đề nghị mức án đối với 16 bị cáo

Chiều 10/11, sau gần một ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ liên quan đến hoạt động cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức hình phạt đối với từng bị cáo.

Hội đồng xét xử.

Theo đó, đối với nhóm 8 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế TP Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh (cựu Phó Trưởng phòng) từ 7-8 năm tù; Nguyễn Thị Huy (cựu cán bộ) từ 8-9 năm tù; Đỗ Đình Long (cựu chuyên viên) từ 42-48 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (cựu Phó Trưởng phòng) và Vũ Thị Bích Ngọc (cán bộ đã nghỉ hưu) cùng bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù. Hai bị cáo Đỗ Thị Hương (chuyên viên) và Vũ Việt Phong (cán bộ) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 3 bị cáo khác công tác tại Sở Y tế TP Hà Nội, gồm: Ngô Thị Hồng Phương (chuyên viên Văn phòng) bị đề nghị từ 30-36 tháng tù; Nguyễn Đình An (nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (lái xe) cùng bị đề nghị từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 5 bị cáo còn lại, gồm: Nguyễn Thị Bích (trú tại xã Thuận An, Hà Nội) bị đề nghị từ 6-7 năm tù; Bùi Lan Anh (dược sĩ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) từ 5-6 năm tù; Trần Thị Chiến (trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hoài (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng bị đề nghị từ 3-4 năm tù; Nguyễn Thị Hải Yến (trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) từ 24-30 tháng tù.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Nhận hối lộ hơn 3,8 tỉ đồng để “tạo điều kiện” cấp phép hành nghề

Theo bản luận tội, Phòng Quản lý hành nghề thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, bổ sung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong lĩnh vực dược, trong đó có GPP và GDP.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trong quá trình thẩm định, cấp phép.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm hướng dẫn khắc phục sai sót, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua các vi phạm trong quá trình thẩm định cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Tổng số tiền nhận hối lộ được xác định là hơn 3,8 tỉ đồng.

Trong đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2024, với vai trò thành viên đoàn thẩm định, bị cáo Nguyễn Thị Huy đã trực tiếp nhận hơn 1,5 tỉ đồng từ 3 người môi giới gồm Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua vi phạm, ghi giảm số lỗi và đẩy nhanh việc cấp phép cho 260 cơ sở bán lẻ thuốc.

Cũng với vai trò thành viên đoàn thẩm định, bị cáo Đỗ Đình Long đã nhận tổng cộng 321,5 triệu đồng từ 3 người môi giới gồm Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện cấp phép cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Đối với bị cáo Tô Tử Anh, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024, với vai trò Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, bị cáo đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ được giao, thống nhất với các thành viên đoàn thẩm định bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động.

Tô Tử Anh đã nhận tiền thông qua hai người môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến để hướng dẫn các phòng khám hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi thẩm định, đồng thời tạo điều kiện bỏ qua các lỗi vi phạm khi kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngoài ra, một số phòng khám còn trực tiếp đưa tiền cho Tô Tử Anh. Tổng số tiền bị cáo này đã nhận để tạo điều kiện cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình cấp phép là hơn 1,2 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức, với vai trò Trưởng phòng Quản lý hành nghề, trong giai đoạn 2023-2024, bị cáo đã trực tiếp và thông qua Ngô Thị Hồng Phương nhận tổng cộng 75 triệu đồng để tạo điều kiện, bỏ qua vi phạm cho 2 cơ sở bán lẻ thuốc và 3 phòng khám. Sau đó, Đức ký nháy vào hồ sơ thẩm định, trình lãnh đạo Sở Y tế cấp giấy chứng nhận, giấy phép hoạt động cho các cơ sở này.

Bị cáo Trần Thị Bạch Tuyết, với vai trò Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, thông qua Đỗ Doãn Tiến và Ngô Thị Hồng Phương đã nhận tổng cộng 50 triệu đồng để tạo điều kiện cấp phép nhanh, bỏ qua vi phạm cho 4 phòng khám.

Viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ, vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác với Cơ quan điều tra, có ý thức khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, được tặng bằng khen, giấy khen. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Các bị cáo đứng nghe đại diện VKSND TP Hà Nội ông bố bản luận tội và đề nghị mức án.

Đề nghị chuyển tội danh đối với lái xe Sở Y tế Hà Nội

Đáng chú ý, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX chuyển tội danh đối với bị cáo Đỗ Doãn Tiến, lái xe phục vụ đoàn thẩm định của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, từ tội “Nhận hối lộ” sang tội “Môi giới hối lộ”.

Theo nội dung được làm rõ tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, trao đổi với Đỗ Doãn Tiến để nhờ Trần Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Trưởng đoàn thẩm định, bỏ qua các lỗi vi phạm khi thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Doãn Tiến đã nhận của Nguyễn Thị Bích tổng cộng 52 triệu đồng. Sau đó, Tiến chuyển 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để nhờ bỏ qua lỗi vi phạm của 2 phòng khám, còn lại 22 triệu đồng Tiến hưởng lợi.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến khai nhận hành vi nêu trên. Lời khai của Tiến phù hợp với lời khai của các bị cáo Nguyễn Thị Bích và Trần Thị Bạch Tuyết.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét, chuyển tội danh đối với Đỗ Doãn Tiến từ tội “Nhận hối lộ” sang tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời đề nghị mức hình phạt từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Quang cảnh phiên tòa.

Các luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án, các luật sư đã trình bày quan điểm, luận cứ bào chữa cho các bị cáo.

Hầu hết các luật sư không tranh luận về tội danh mà tập trung trình bày các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh, nhân thân và quá trình khắc phục hậu quả của từng bị cáo để quyết định mức hình phạt phù hợp.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đức, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, luật sư Phạm Mai Hồng đề nghị HĐXX ghi nhận 5 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư, bị cáo Đức đã nhận thức rõ hậu quả do hành vi của mình gây ra, ăn năn hối cải, có ý thức khắc phục thiệt hại và tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét các yếu tố về nhân thân của bị cáo như phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích, đóng góp trong quá trình công tác và gia đình có công với cách mạng.

Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét quyết định mức hình phạt khoan hồng đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức.

Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức từ 24-30 tháng tù.

Bào chữa cho bị cáo Tô Tử Anh, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề, luật sư Đinh Thị Thu Hà trình bày quan điểm cho rằng, khi nhận tiền từ các phòng khám, bị cáo Tử Anh chỉ nghĩ đây là khoản tiền cảm ơn, hỗ trợ công sức tư vấn ngoài giờ làm việc, chi phí xăng xe, đi lại sau khi giúp các cơ sở hoàn thiện thủ tục để đi vào hoạt động thuận lợi, đúng quy định.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét nội dung này khi đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tô Tử Anh.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Tử Anh từ 7-8 năm tù.

Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Theo kế hoạch, HĐXX sẽ tuyên án vào chiều ngày mai (11/11).