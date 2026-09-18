Vụ người thân kéo đến bệnh viện: Bắt khẩn cấp bố của cô gái mang thai giả

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc).

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương). Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Những người này quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự và làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh.

Tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, Công an phường Vĩnh Phúc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ thông tin N.T.N.A. (27 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) nói với người thân rằng mình mang thai. Nguyễn Khắc Hồng là bố đẻ của N.T.N.A..

Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra, kết quả xác định cô không mang thai. Tuy nhiên, A. nói với gia đình rằng trước đó một ngày, cô đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream.

Cơ quan công an xác định, trong quá trình livestream, Hồng có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Công an Phường Vĩnh Phúc làm việc tại với Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt kiểm tra camera sự việc xảy ra ngày 17/9. Ảnh: CACC

Nội dung livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo công an, vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.