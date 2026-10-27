Vụ Ngô Văn Dũng bị khởi tố về tội 'Cưỡng đoạt tài sản': Cảnh giác thông tin thiếu kiểm chứng

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 26/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Dũng và hai người liên quan để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc các quyết định liên quan đến khởi tố Ngô Văn Dũng

Theo thông tin được công bố, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hợp tác thu mua sầu riêng, liên quan đến các hành vi bị cáo buộc đe dọa, gây sức ép, đánh người nhằm buộc giao tiền.

Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những nội dung liên hệ quá khứ chấp hành án của Ngô Văn Dũng với việc khởi tố lần này, diễn giải theo hướng “trả thù”, “đàn áp” hoặc xử lý vì động cơ chính trị.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, những nhận định này chưa đi kèm tài liệu, chứng cứ kiểm chứng, dễ khiến người tiếp nhận thông tin hiểu sai bản chất vụ việc đang được điều tra.

Không thể lấy suy đoán thay thế chứng cứ

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, điểm cần lưu ý là việc lựa chọn một phần thông tin, tách khỏi bối cảnh rồi sử dụng ngôn từ quy kết có thể tác động đến nhận thức của người đọc.

Đối với vụ án Ngô Văn Dũng, cần phân biệt rõ thông tin về nhân thân, quá khứ chấp hành án với những hành vi đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Quá khứ của một người không phải căn cứ thay thế chứng cứ chứng minh hành vi trong vụ án mới. Ngược lại, cũng không thể dựa vào quá khứ đó để mặc nhiên kết luận cơ quan chức năng khởi tố vì động cơ chính trị.

Đáng chú ý, việc khởi tố bị can chỉ là một bước trong quá trình tố tụng, không đồng nghĩa với kết luận người bị khởi tố đã phạm tội.

Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, mọi kết luận về trách nhiệm hình sự phải dựa trên chứng cứ, kết quả điều tra, truy tố, xét xử và tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội theo quy định pháp luật.

Vì vậy, cần tránh cả hai cách nhìn nhận thiếu căn cứ: vội vàng kết luận bị can có tội hoặc quy kết cơ quan chức năng xử lý vì động cơ chưa được chứng minh.

Thận trọng trước thông tin trên mạng xã hội

Từ một vụ án cụ thể để suy rộng, quy chụp về hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật khi chưa có căn cứ là cách tiếp cận thiếu khách quan.

Thông tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng đăng trên mạng xã hội

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần đối chiếu thông tin với nguồn chính thức, phân biệt quyết định tố tụng, kết quả điều tra ban đầu và những ý kiến mang tính suy đoán.

Đối với hình ảnh, video hoặc bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, cần kiểm tra thời điểm, bối cảnh, tránh tiếp nhận những nội dung bị cắt ghép, gán ghép hoặc thiếu thông tin.

Những phản ánh về quá trình giải quyết vụ án cần dựa trên tài liệu cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

Tôn trọng sự thật, không vội quy kết và chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền là cách tiếp cận cần thiết, vừa bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị buộc tội, vừa hạn chế thông tin thiếu kiểm chứng lan truyền trong dư luận.

Ba điều cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin vụ án Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, người dân cần kiểm tra nguồn tin, thời điểm đăng tải và đối chiếu với thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Không đánh đồng quyết định khởi tố với kết luận có tội; không sử dụng thông tin về quá khứ của bị can để suy đoán động cơ xử lý vụ án. Đặc biệt, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, video thiếu bối cảnh hoặc bài viết có nội dung quy kết chưa được chứng minh. Trường hợp phát hiện thông tin sai lệch đã chia sẻ, cần chủ động đính chính để hạn chế lan truyền.