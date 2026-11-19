Trường Chu Văn An - nơi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Trong số trẻ nghi ngộ độc, có 18 em sáng 19/11 đã đi học trở lại, 4 em khác mặc dù đã xuất viện, nhưng do sức khỏe còn yếu nên gia đình cho các em ở nhà nghỉ ngơi.

Sau vụ việc nghi ngộ độc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Hương Khê đã thành lập tổ kiểm tra, làm việc với cơ sở kinh doanh cung cấp loại nước ngọt mà học sinh đã sử dụng nhằm kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ cùng các điều kiện kinh doanh khác có liên quan của cơ sở này.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 18/11, bộ phận y tế của Trường Trung học cơ sở Chu Văn An ghi nhận một số học sinh lớp 7A3 bị đau bụng, có dấu hiệu nôn ói.

Nhiều học sinh cho biết, trong buổi sáng các em có mua nước ngọt ở cơ sở kinh doanh bên ngoài khu vực trường để uống.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của nhà trường đã yêu cầu tất cả học sinh lớp 7A3 xuống phòng y tế; đồng thời chuyển những học sinh có dấu hiệu bị đau bụng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê khám, điều trị.