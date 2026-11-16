Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Xét nghiệm có vi khuẩn Salmonella

Theo đó, liên quan vụ 24 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê và Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Viện Pasteur Nha Trang vừa có kết quả xét nghiệm 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm, trong đó, 2/3 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Mẫu thực phẩm như chả bò, nước chan, bơ, nước sốt và chà bông cũng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Riêng mẫu bánh mì xíu và mẫu bơ còn phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng) và chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Một số mẫu thực phẩm khác cũng nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus và E.coli.

Bánh mì. Ảnh minh họa

Trước đó, từ ngày 3 đến 7-11, tại 4 điểm bán bánh mì gồm bánh mì que ông Bảy, bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê) và bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn), ghi nhận hơn 20 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khu vực chế biến thực phẩm tại điểm bán bánh mì que ông Bảy chưa được bố trí tách biệt với nhà vệ sinh. Tại một số điểm bán còn lại, các chủ cơ sở chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, giấy tờ xác nhận liên quan khác.