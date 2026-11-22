Một bệnh nhân ngộ độc được điều trị tại bệnh viện

Tính đến 13h ngày 21-11, số người chết trong vụ ngộ độc rượu tại huyện Chandel, bang Manipur đã tăng lên 16 người, sau khi có thêm 3 người tử vong trong 24 giờ.

Vụ việc được ghi nhận lần đầu vào đêm 19-11, khi một người đàn ông 50 tuổi ở làng Nungpan, xã Chakpikarong tử vong tại nhà sau khi uống rượu.

Sau đó, 15 người khác ở các làng lân cận trong huyện Chandel và khu vực Sugnu thuộc huyện Kakching lân cận tử vong vào các ngày 20 và 21-11.

Hiện có khoảng 600 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở địa phương. Trong đó, 12 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt.

Riêng Bệnh viện Shija cho biết đã tiếp nhận hơn 346 bệnh nhân nghi ngộ độc methanol.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21-11, ông Hungyo Worshang, Cục trưởng Cục Thuế tiêu thụ đặc biệt bang Manipur, cho biết cảnh sát huyện Kakching đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây cung cấp rượu lậu, thu giữ tổng cộng 2.419 lít rượu nấu thủ công bất hợp pháp. Riêng ngày 21-11 đã thu 1.967 lít.

Điều tra ban đầu cho thấy rượu gây ngộ độc không được nấu tại Chandel, mà được mua từ khu vực Sugnu và Andro thuộc huyện Kakching rồi vận chuyển đến bán tại Chandel.

Nhà chức trách đã khởi tố vụ án về tội danh bị cáo buộc gây chết người do bất cẩn và tội pha trộn và bán đồ uống gây hại.

Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh đã đến các bệnh viện thăm hỏi các bệnh nhân. Chính quyền bang đã thành lập ủy ban điều tra đặc biệt để điều tra toàn diện vụ việc.

Theo Xinhua