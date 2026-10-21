Vụ ngộ độc khí clo tại Hà Nội: Có trường hợp tổn thương phổi nghiêm trọng, suy đa phủ tạng

Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số các nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai ngày 19/10, tình trạng của 2 người bệnh trực tiếp tiếp xúc với bình chứa hóa chất rất nặng.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Đó là trường hợp người đàn ông 50 tuổi bị suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp, sốc, suy đa phủ tạng. Các bác sĩ phải triển khai kỹ thuật hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể VV-ECMO hỗ trợ chức năng trao đổi khí của phổi, đồng thời hồi sức tích cực, theo dõi sát các chức năng sống.

Trường hợp người đàn ông 37 tuổi bị tổn thương toàn bộ đường hô hấp trên và dưới, bỏng kết giác mạc độ II ở cả hai mắt. Bên cạnh hồi sức hô hấp, các bác sĩ chuyên khoa Mắt đang tích cực điều trị, hạn chế nguy cơ biến chứng và di chứng thị lực.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân còn có một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ và hai con nhỏ, bị ảnh hưởng khi khí độc tràn vào nhà lúc 6 giờ 30 sáng sau tiếng nổ. Các bệnh nhân đang được hỗ trợ hô hấp, điều trị và theo dõi sát.

Trong đêm 19/10, rạng sáng 20/10, thêm một nam người bệnh 34 tuổi được chuyển đến với tổn thương phổi nặng, cũng do hít phải khí lúc vụ nổ xảy ra. Hiện đang được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực. Nâng tổng số nạn nhân vụ ngộ độc khí clo điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai tính đến ngày 20/10 là 7 người.

Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp. Cuộc hội chẩn chuyên môn do PGS.TS Nguyễn Văn Chi chủ trì với sự tham gia của các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Nhi khoa cùng các đơn vị liên quan phối hợp điều trị.

Từng người bệnh được đánh giá, xây dựng phương án điều trị riêng, theo dõi liên tục các chỉ số hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ biến chứng để kịp thời điều chỉnh phác đồ. Mục tiêu ưu tiên là bảo đảm chức năng sống, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn, xử trí sốc, hạn chế tổn thương cơ quan và các biến chứng muộn.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, khí clo có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp và phổi. Đặc biệt, tổn thương có thể tiếp tục tiến triển nhiều giờ sau khi tiếp xúc, ngay cả khi triệu chứng ban đầu chưa rõ rệt. Vì vậy, các bệnh nhân cần được điều trị tích cực và giám sát chặt chẽ.

Bệnh viện Bạch Mai đang tập trung nguồn lực chuyên môn, trang thiết bị và các phương tiện hồi sức để chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân, đặc biệt ưu tiên những trường hợp nguy kịch.

“Mỗi diễn biến của người bệnh đều được các bác sĩ theo dõi sát sao, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, hạn chế tổn thương và di chứng lâu dài”, đại diện Bệnh viện Bạch Mai thông tin.