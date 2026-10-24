Vụ ngộ độc khí clo tại Hà Nội: 6/7 nạn nhân có thể sớm xuất viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 23/10, cả 7 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo tại xã Thượng Phúc đều có những chuyển biến tích cực sau 4 ngày điều trị.

Đáng chú ý, nam bệnh nhân 50 tuổi, trường hợp nguy kịch nhất, đã xuất hiện những tín hiệu hồi phục bước đầu sau quá trình hồi sức chuyên sâu.

PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi được chuyển đến Trung tâm, người bệnh trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp và suy đa phủ tạng, tiên lượng rất nặng.

Trước tình trạng nguy kịch, Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Hội đồng chuyên môn quyết định áp dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO) nhằm hỗ trợ chức năng trao đổi khí của phổi, kết hợp lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực.

Đến nay, các chỉ số lâm sàng của bệnh nhân bước đầu cải thiện, huyết áp ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải duy trì VV-ECMO và tiếp tục được hồi sức, theo dõi chặt chẽ tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Trong khi đó, 6 bệnh nhân còn lại, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều đã cai được các biện pháp hỗ trợ hô hấp, hiện tự thở khí phòng và sức khỏe ổn định.

Bệnh nhi tại Trung tam Nhi khoa đã có toàn trạng ổn định. (Ảnh: BVBM)

Tại Trung tâm Nhi khoa, hai bệnh nhi 4 và 6 tuổi, từng nhập viện trong tình trạng thở nhanh, gắng sức, có biểu hiện suy hô hấp, hiện đã cai oxy và có toàn trạng ổn định.

Bốn người bệnh điều trị tại Trung tâm Chống độc, gồm hai vợ chồng sống gần khu vực xảy ra sự cố, một nam bệnh nhân 37 tuổi bị tổn thương giác mạc, hô hấp và một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi, cũng đang hồi phục tốt.

Trong đó, nam bệnh nhân 37 tuổi từng bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng, kèm bỏng kết giác mạc mắt, nay đã cai máy thở và được chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Bệnh nhân từng bị tổn thương hô hấp nghiêm trọng, kèm bỏng kết giác mạc mắt, hiện đã chuyển ra khỏi khu vực hồi sức tích cực. (Ảnh: BVBM)

Dù sức khỏe các nạn nhân đã cải thiện, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát nhằm phát hiện kịp thời những biến chứng có thể xuất hiện muộn sau ngộ độc khí clo. Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, nếu diễn biến tiếp tục thuận lợi, 6 trong số 7 người bệnh có thể được xuất viện trong thời gian tới.