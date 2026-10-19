Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

Tối 19/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, BS.TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết đã tiếp nhận 4 nạn nhân vụ nghi ngộ độc khí clo được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Bác sĩ Nguyên cho hay trong 4 bệnh nhân có 2 trường hợp rất nặng đang được điều trị hồi sức tích cực. Cụ thể, nam bệnh nhân sinh năm 1976 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi, sốc. Bệnh nhân này nhiều khả năng phải sử dùng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO).

Bệnh nhân thứ 2 làm nam giới, sinh năm 1989 bị tổn thương phổi không nhiều, bỏng hô hấp, khó thở và hiện đang thở máy không xâm nhập. Tuy nhiên bệnh nhân này bị bỏng giác mạc bên phải nên khả năng bị mù một bên mắt rất cao.

Ngoài ra Trung tâm Chống độc còn tiếp nhận 2 nạn nhân là 1 cặp vợ chồng. May mắn 2 người này không rơi vào tình trạng nặng, vẫn tiếp xúc tốt với mọi người xung quanh và hiện đang được theo dõi sát sao.

BS.TS Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết Trung tâm tiếp nhận 2 bệnh nhi từ Bệnh viện đa khoa Thường Tín chuyển lên gồm: bé trai 6 tuổi và bé gái 5 tuổi.

Hiện nay cả 2 bé đều ổn định sức khoẻ và đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực của Trung tâm. Bác sĩ Nam thông tin, 2 bé nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, không suy hô hấp. Tuy nhiên do các cháu còn nhỏ lại có tiếp xúc khí độc nên các bác sĩ cho theo dõi tại khu vực hồi sức tích cực đề phòng có diễn biến bất thường sẽ kịp thời can thiệp.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc khí clo có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và kích ứng đường hô hấp. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, làm bật lắp bình, gây rò rỉ khí. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là khí clo lỏng sử dụng trong y tế.